Bromatología municipal difundió 7 consejos para una tenencia responsable de mascotas

El subdirector de Bromatología municipal, Pedro Reta, dio a conocer tips para una tenencia responsable de mascotas. Estos son los consejos: Todo perro debe transitar en la vía pública con collar y correa, no permita que su mascota deambule por la calle, todo daño o molestia que cause la mascota es tu responsabilidad, la vacunación antirrábica es obligatoria y se debe realizar de forma anual a partir de los 3 meses de edad, debes desparasitar tu mascota cada 3 o 4 meses, todo aquel que cause daño físico o psicológico a un animal deberá ser sancionado, haz esterilizar tu mascota para evitar perros y gatos callejeros en nuestra comunidad. (12-05-22).

