Se completa hoy domingo la fecha 22 de la Liga Profesional de AFA. Este es el programa de partidos:

Talleres vs. Lanús: 15.30 horas

Patronato vs. Atlético Tucumán: 15.30 horas

Boca vs. Vélez: 18.00 horas (transmisión de LA DORREGO)

Argentinos vs. River: 20.30 horas (transmisión de LA DORREGO). (02-10-22).