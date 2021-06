Biblioteca al paso El árbol del cielo: Una semilla del año nuevo

Seamos realistas, pidamos lo imposible.

Sí, lo sabemos, no es primavera, no es mayo, ni esto es una revolución.

Sin embargo, nunca nos sentimos más realistas que hoy, más soñadoris: ahí está nuestra Biblioteca al paso pintada y compuesta, en la esquina más visible de Dorrego.

Una idea dada al viento que germinó a la orilla del solsticio de invierno, año nuevo del sur, agua helada bendecida por nuestro deseo.

La idea prendió como una estrella nueva, alimentada de su propia luz.

Cada une imaginó el espacio, el movimiento, la manera y el trabajo.

Las cosas aparecían y parecía un milagro. Como en el cuento de la gallina que encuentra un grano de maíz, pero al revés: yo lo haré, yo también lo haré, yo también lo haré.

La primera reunión fue el 18 de febrero, en la pantalla

El 16 de abril dibujamos con carbonilla, en las paredes de la vieja estación de servicio de San Martín y Fuertes, la Biblioteca: acá el mueblecito, acá el espacio infantil, acá el cartel, las instrucciones, el pizarrón.

Como el cuento del grano de maíz y la semilla estrella no eran sólo una metáfora –somos realistas- empezamos por construir un jardín en un cantero abandonado: lavanda, vincas, jade, gazanias, lazos de amor de nuestros patios.

Los viernes fueron ritual: en la esquina, casi siempre al sol, con ropa vieja.

En una organización totalmente horizontal, una banda de música improvisada pero armónica, armamos la Biblioteca como una casa de cuento.

Los colores de afuera son colores de dentro.

Alegría es la palabra. Y equipo. O mejor: ronda.

Ronda es una mano de una mano de una mano de una mano, sincronía, a la par, movimiento acompasado. Juego no competitivo. Confianza. Una mano de una mano de una mano.

Desde el principio nos preguntamos por el espacio público. Una biblioteca al paso es volver a la calle, habitar el espacio de todes y volverlo lugar de encuentro y de intercambio.

Quiero dejar algo para vos.

Podés llevarte el que te guste.

No importa quién se lleva qué libro.

Te invito a dejar uno a cambio.

Trueque de lo que nos hizo felices: una lectura, una compañía, un libro fragata.

Llevá. Traé. Vení.

Fe es la palabra mágica. Encuentro es la palabra que queremos habitar.

El 2020 nos enseñó cuánto necesitamos estar juntes, por eso soñamos esta biblioteca libre, por eso la hicimos realidad.

Pedimos lo imposible porque somos realistas.

Ojalá sea una semilla de revolución: mutación, cambio, renovación.

¡Feliz nueva vuelta al sol! (21-06-21).