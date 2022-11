Axel Kicillof y un ultimátum al PRO por la ley jubilatoria del BAPRO: «Suelten, la ley no existe más»

Pese a la acumulación de cautelares, la Corte Bonaerense aún no se expidió sobre la cuestión de fondo pero ese tiempo habría comenzado a agotarse. De no hallar una respuesta legislativa, el poder judicial podría declarar inconstitucional a la norma y desencadenar un grave perjuicio económico a las arcas provinciales.

El primero en expresarse, con duros términos, fue el titular de la Bancaria Sergio Palazzo. En su exposición tildó de un «burdo aprieto al Poder Judicial» al comunicado del PRO y remarcó que a través del diálogo institucional «hemos buscado todos los mecanismos constitucionales previstos»

«Pedimos que este miércoles se trate y si quieren levantar la mano en contra para señalar claramente quienes quieren que el banco o la provincia se haga cargo de 425 mil millones producto de la impericia y de la falta de lectura y entendimiento jurídico de lo que hicieron las autoridades de la gestión anterior» advirtió.

En ese marco, se refirió a la audiencia con la Suprema Corte de Justicia. «Evidentemente es un tema de fuerte impacto económico,agradecemos la predisposición de la corte y también a los funcionarios y presidente del Banco Provincia, y del Gobernador, que participó del proyecto que está en la Legislatura» dijo.

«La ley no sirve, es un desastre»

Durante su exposición, Axel Kicillof realizó una severa crítica contra la ley sancionada en 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

«La ya tan conocida ley 15.008 si fue un acto irresponsable y oportunista. Fue aprobada en 8 de diciembre de 2017 sobre tablas, intempestivamente, casi unilateral mente por quien entonces gobernaba. Se proponía un ajuste previsional, lo cual estaba completamente en línea con lo que se proponía el gobierno nacional en la Capital Federal cuando hubo una enorme reacción del pueblo» recordó.

Y agregó: «Desde finales de 2017 Macri y Vidal plantearon una reforma previsional, fiscal y laboral. En ese marco presentó esta ley y consiguió su aprobación. Ahí tenemos la ley, es una pieza neoliberal clásica de ajuste jubilatorio pero con una dificultad más: los afectados presentaron medidas cautelares, y la justicia le dio la razón. Por eso digo que es una ley muerta. 5.000 personas ganaron» dijo.

«La ley no sirve, es un desastre. Entre los que se opusieron a esta ley está el procurador general Julio Conté Grand que determinó la inconstitucionalidaD. La ley está muerta, no existe más, punto final»

Luego defendió las reformas acordadas en el proyecto de ley que aún no llega a recinto: «Ni bien asumimos y viendo que la ley ya no era eficaz nos pusimos a hacer bajo la indicación de la suprema corte la reescritura de esa ley para generar un esfuerzo compartido entre las partes, pero sobre todo una ley que sirva. Macri, Vidal, suelten. no va más. Y no por una decisión nuestra, sino de la Suprema Corte de Justicia. No sirve, hay que hacer otra» insistió.

«Presentamos un nuevo texto para la ley que enviamos hace seis meses. Lo discutimos con la oposición, fuimos a las comisiones, la oposición nos pidió modificaciones que aceptamos. La.idea era derogarla, no quisieron y lo aceptamos, planteamos la modificación. Hoy estamos desamparados. Lo discutimos, hicimos las modificaciones y luego decidieron no votarla. Por qué? Porque apareció Macri un día en un Zoom y se negó a qué esta ley salga. Mauricio Macri, no el ex intendente. Otro capricho, otro acto de oportunismo y de tratar de manipular y manosear un hecho constitucional» cuestionó.

También habló de la prudencia que tuvo su gestión durante los últimos meses y contrastó con el accionar «irresponsable» del PRO: » Es la segunda o tercera vez que hablo porque el Gobierno guardó silencio para solucionar esto. Y lo único que hacen es más problemas. Hoy la Corte convocó a la oposición, mostró la ley y dijo ‘esta ley se puede aprobar’, porque se restituyen derechos pero además los trabajadores aumentan su aporte y esto va a permitir solucionar el déficit de la caja» sostuvo el mandatario bonaerense.

«Si se hubiera aprobado la ley ya hubiéramos ahorrado la plata. Y si no se aprueba la ley estamos en un quebranto que va a significar 400.000 millones de pesos. Toda esta chantada la tenemos por el oportunismo de nuestra oposición que ya está en campaña electoral. Las jubilaciones tienen que ser de ajustes y lo quieren aplicar acá. Esto no sirve, necesitamos que vayan y aprueben la ley que ya discutieron» continuó.

Y sintetizó: «Nunca me referí en estos términos pero parece un comunicado del PRO Nacional marcando la cancha a los legisladores provinciales desconociendo todo lo que se hizo en este momento» señaló Axel Kicillof.

«Necesitamos que se sienten y voten. Que vayan y voten en contra. Quieren sacar un provecho político haciéndole un daño no solo al Banco, a los trabajadores, a los jubilados sino al tesoro provincial. No nos tengan más a las vueltas con algo que estamos hace tres años tratando de resolver» concluyó.

«El proyecto de ley repone derechos y propone un esquema de financiamiento solidario»

Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, defendió la reforma previsional acordada en el proyecto de ley enviado por el oficialismo: «Lo primero que hay que poner en valor es que el proyecto surge a partir del diálogo institucional» dijo.

Al mismo tiempo, lanzó críticas al comunicado del PRO: «Omite la realidad fáctica de las tres audiencias , las discusiones en diputados y las reuniones con los trabajadores» dijo.

Para Cuattromo, «el proyecto de ley repone derechos y propone un esquema de financiamiento solidario» dijo e incluso se quejó por las dilaciones de la oposición: «De aprobarse en 2022 el déficit de la caja hubiese sido 25% más bajo. Atiende a los puntos que supuestamente la oposición dice que no estuvimos en cuenta» consideró. (Infocielo). 15-11-22).