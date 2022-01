Australia dijo No / Por Néstor Machiavelli

NOTA ESCRITA EN FACEBOOK

Finalmente el tenista serbio Novak Djokovic no jugará el Master de Australia. La justicia del país-continente en una decisión soberana, lo consideró un ciudadano más, sin coronita, y lo deportó por no estar vacunado.

Es bueno repasar datos duros de lo que ocurre hoy en muchos países del planeta con personas que deciden no vacunarse.

-En Brasil, el 90% de los internados en hospitales y en las unidades de terapia intensiva por el Covid-19, son en su gran mayoría personas no vacunadas

-Cifras del Centro Nacional de Investigación y Auditoría de Cuidados Intensivos (ICNARC), que abarca las unidades de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, revelan que las personas no vacunadas que contraen el COVID-19 tienen hasta 60 veces más probabilidades de acabar en una sala de cuidados intensivos que las que han sido vacunadas.

-En la Capital Federal el ministro de Salud Fernán Quirós reveló que 5% de porteños adultos que no se inmunizó ocupa la mayoría de las camas de los centros de salud.

-La infectóloga Laura Barcán, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología advirtió que “más del 80% de la gente que está internada actualmente por Covid-19 en las salas de terapias intensivas argentinas son personas no vacunadas”.

-Un reciente informe de la cartera que Salud bonaerense señala que sobre 224 internaciones, 184 correspondieron a pacientes no vacunados, eso significa que, sobre el total de quienes requirieron UCI, el 82% no recibió ninguna vacuna contra el Covid-19. La diferencia en los contagios y las internaciones entre las personas vacunadas y no vacunadas es abismal, dice el ministro Nicolas Kreplat

Por esta razón y por los gastos que generan en los servicios de salud y tratamientos intensivos, en muchos países estudian hacerle pagar los costos a las personas que no se vacunan.

Leo en el diario El Pais de España que en la provincia canadiense de Quebec quieren imponer un impuesto a los no vacunados por los costos médicos que general al presupuesto público.

El primer ministro de Quebec, François Legault explicó las razones: estas personas suponen una carga muy importante para la red sanitaria, ya que constituyen el 10% de los elegibles para vacunarse, pero ocupan el 50% de los espacios en cuidados intensivos. Tendrán que pagar una contribución, creo que es razonable que la mayoría de la población exija consecuencias, sostuvo el Primer ministro.

Según cálculos del diario de Quebec “La Presse”, los no vacunados han implicado un gasto promedio diario a la sanidad pública cercano al millón de dólares canadienses (698.000 euros).

Para tener idea del costo de atención en terapia intensiva de un enfermo de Covid , tomo el ejemplo de España ( datos que recién me pasa nuestro hijo que vive Madrid). Costo por día: 1800 euros. Promedio de estadia en terapia intensiva: 31 días.

Costo total de la internación: 55.800 euros.

Se impone la pregunta ¿Deben los vacunados que son mayoría costear la internación de los que deciden no vacunarse, que son minoría, pero ocupan mayoritariamente las camas de internación y terapia intensiva de los centros de salud?

El debate está abierto, es necesario hacerlo, pero con respeto y pensando en el bien común. (16-01-22).