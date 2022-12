Argentina – Croacia / Luka, la guerra y la pelota

ESCRITO EN FACEBOOK POR NÉSTOR MACHIAVELLI

Miro seguido esta foto que comparto. Estoy junto a ese pibe que luce traje de combate con una pelota. Siempre la guerra y la pelota. Estamos de pasada en el patio de su casa en Karlovac, cerca de la capital de Croacia, en medio de la guerra y la vida continua.

Fue una visita a las apuradas porque caían bombas, escuchábamos el sonido del impacto cercano en la tierra. Como todo en la vida, uno se acostumbra a vivir donde le toca.

La foto la capturó nuestro camarógrafo Lucio Lopez, transcurría 1993, plena guerra de los Balcanes. Ibamos camino a Bosnia detrás de una historia para el ciclo EDICION PLUS de Telefé. Desde Sagreb rumbo al puerto de Split y nos detuvimos en Karlovac a dejarle a la mamá de ese niño con traje de guerra un presente que le enviaban familiares de la Argentina.

Hoy ese pibe es un muchacho de treinta y pico. Siempre pienso él, si sobrevivió, si juega al fútbol, que fue de su vida. Esa duda se potenció cuando supe que Luka Modric, el extraordinario jugador emblema de la selección croata, es un hijo de la guerra, que tuvo que huir con la familia de la ciudad donde vivía a un centro de asistencia para refugiados. En ese mundo de familias al garete que les arrancaron el pasado, Luka pateaba la pelota con otros refugiados, un entrenador lo vio jugar, le puso el ojo y no se equivocó.

El pibe de la pelota de Karlovac no era Luka. Pero igual vale la metáfora y la reflexión que provoca un niño, la guerra y la pelota.

Mañana Luka será rival de la Argentina, disfrutaremos su talento y al mismo tiempo lo padeceremos. Lo mismo ellos cada vez que Messi amenace con sacar conejos de la galera.

Bienvenido que en los estadios del mundial simpatizantes de las naciones que compiten convivan en la misma tribuna, que canten sus canciones y griten sus goles uno al lado del otro.

El fútbol es disputa, la guerra es otra cosa…

(La otra foto que comparto es la Luka cuando era pibe de la guerra) (12-12-22).