Fernando Rodríguez a Ecos de mi ciudad: «Apunto a que el club crezca y a que esté lleno de chicos como en su momento estaba”

Nota de Mauro Denegri en Ecos de mi ciudad

Luego de que se conociera en los últimos días la participación del básquet de Independiente en el Torneo Regional Formativo, Ecos de mi ciudad dialogó en exclusiva con Fernando Rodríguez, entrenador y quien tiene a cargo la escuela del club y esto nos comentaba sobre cómo se preparan para afrontar este nuevo desafío luego de 21 años.

-¿Cómo fue que surgió la idea para que luego de 21 años Independiente pueda volver a estar en los primeros planos del básquet regional?

-Todo surgió a partir de una charla de entrenadores dos meses atrás con la propuesta de jugar un torneo y por suerte nos pudimos juntar con la gente de Pigué, de Carhué, de Alem de Pringles más la EBAB y logramos armar un torneo que se jugará cada quince días donde jugaran las categorías mini, sub 13, sub 17 y Primera. Estamos con esos preparativos tratando de armar todo lo mejor posible.

-Esto es muy positivo porque al participar en todas las categorías los chicos que practican básquet van a disputar muchos más partidos y van a tener otra competición, diferente a lo que sucedía hasta ahora.

-Sí, sí. La verdad es que desde el año 2001 o 2002 que no se compite de forma oficial, la última vez fue en la liga de Punta Alta y con este nuevo torneo se ha incrementado mucho la cantidad de jugadores cosa que me pone muy contento y orgulloso y ya con la perspectiva de poder competir y que los chicos vean que estamos formando una primera división, que sepan que no solo van a jugar en su categoría sino que va a estar ese “puente” que todos queremos tener para competir en una primera división, asique contento y trabajando junto con la profe “Agus” Moyano para darle forma a este torneo.

-Fue muy grande el cambio y el crecimiento que ha tenido el básquet “rojo” desde que asumiste, con objetivos y planificaciones bien marcadas, con una profe como vos bien decías, con una competición formal, todas cosas que generan que la gente y los chicos continúen acercándose a la institución

-A mí me toca en un momento muy difícil hacerme cargo de la escuela porque todos saben el cariño que yo le tenía a Néstor (Cabrera), siempre lo digo era como mi viejo, pero lo primero que me dijeron los padres era que el veterano hubiese querido que yo siga con el proyecto, asique tomé el desafío, la verdad que estoy muy contento. Es verdad que se ha sumado mucha gente, es verdad que hemos logrado contratar una profe que trabaje la parte física de los chicos con lo importante que es eso, es verdad que hemos conseguido muchos materiales para trabajar, un entrenamiento personalizado y planificado, asique siempre tratando de mejorar dentro de las posibilidades mías y de la profe y tratar de que esto siga creciendo. Yo apunto a que el club crezca y a que esté lleno de chicos como en su momento estaba.

-Para los que recordamos todavía hoy cuando el club participaba de la liga puntaltense creemos que es muy bueno que aquella historia vuelva a reeditarse.

-Sí, yo siempre digo que estoy viviendo un sueño que es volver a ver a mi club, a mi casa, competir, volver a ver la cancha llena y que mucha gente que nada tiene que ver con el básquet se haya acercado a colaborar. Este es un proyecto muy sentimental porque lo que estamos haciendo es en honor a Néstor, en honor a todo el trabajo que hizo durante muchos años. Siento que lo estamos haciendo de buena manera y hasta diciembre vamos a estar a pleno con este torneo.

-Debe haber sido fuerte para vos el momento en que te proponen hacerte cargo de la escuela de básquet del club, sobre todo por el cariño que se tenían con Néstor ¿fue complicado tomar la decisión?

-La decisión la tome prácticamente en dos segundos. Se dio en un momento muy especial en el cual no pensé, solamente dije que sí y que en honor a él esto iba a seguir abierto y la pelota iba a seguir picando como siempre sucedió. Si vos me preguntas hoy, al abrir las puertas del club o al abrir el canasto de las pelotas siento como si estuviera él.

-Nos comentabas que habían abierto la inscripción para chicos de 4 y 5 años y que se han sumado varios ¿cómo tiene que hacer todo aquel que quiera sumarse?

-Este año hemos sumado el horario de “los diablitos” como les llamamos nosotros que son chicos de 4 y 5 años y algunos de 3 que ya están acá con su pelotita número 3 jugando acá con la profe y nos ha ido muy bien porque contamos con un grupo de 15 o 16 diablitos que están haciendo sus primeros pasos. Pero no solo es eso porque hay varios chicos más que se han sumado a las distintas categorías. Somos conscientes de que hay mucho por trabajar, de que muchas veces resignamos parte de la formación para poder presentar un equipo lo más prolijo posible y eso es por lo que estamos trabajando, para que los chicos compitan de la mejor manera y el club quede lo más alto posible.

-Pudimos ver una gran cantidad de chicos que están entrenando en todas las categorías, no solo en las más pequeñas.

-Se ha incrementado mucho el número. Somos conscientes de que hoy en día puede arrancar un chico de 14 o 15 años sin ningún tipo de formación anterior y tenemos que lograr ponerlos en la cancha y que actúen lo mejor posible en el sentido de ubicación y de juego. Pero creo que estamos trabajando de la mejor manera no solo con la profe sino con otros allegados que siempre vienen a ayudar brindando talleres que contribuyan a la formación que es a lo que apuntamos. Sabemos que este año nuestra participación en el torneo va a ser esa, ser la “cenicienta” del resto de los clubes porque hay muchos chicos nuevos y muchísimo por trabajar.

-¿Cuántas veces entrenan? ¿Cómo están planificadas las clases?

-Los días lunes trabaja la profe en la parte física con todas las categorías desde mini hasta primera división. La planificación es muy sencilla, trabajamos una hora y media por día los lunes, miércoles y viernes. Los miércoles trabajamos toda la parte de técnica individual del jugador como pueden ser lanzamientos, pases, distintas fintas y demás movimientos y los días viernes la parte táctica donde ahí si desmembramos un poco los horarios, la primera trabaja sola y el sub 17 con el sub 15 pero cada una con sus movimientos planificados.

-Vos, que además estas en el polideportivo, ¿Qué diferencias y qué similitudes encontrás entre lo público y el club?

-Siempre digo que cada lugar tiene su gente y hay gente distinta en todos lados. La gente que viene al club no va al poli y la gente que va al poli no viene al club. Hay un mito que hay que derribar y que muchos han tratado de imponer que la parte pública absorbe mucha de la gente de los clubes por el solo hecho de que no tienen que pagar una cuota. Eso es totalmente falso. Te puedo asegurar que cada lugar tiene su gente. Creo que diferencias en si no hay. El cambio para lograr tener más chicos o una mejor formación tiene que ver con humanizar un poco más el deporte.

-Volviendo al club vemos que tienen muchos materiales para trabajar, lo que significa que han hacho una gran inversión desde la subcomisión ¿es muy importante el respaldo de los padres y dirigentes?

-Lo primero que hice cuando me tocó volver fue crear una subcomisión que hacía muchos años no había. Logramos armar un grupo de 10 o 15 padres y empezamos a darle forma a muchas cosas. Conseguimos mucho material, logramos cambiar el sistema operativo del tablero, logramos hacerlos relojes nuevos, logramos hacer ropa para los chicos con lo cual estamos y seguimos muy contentos apuntando a hacer crecer este proyecto de acá a dos o tres años.

-Será muy bueno para la ciudad tener dos clubes locales disputando este torneo, ¿cómo es la relación con la EBAB?

-La relación con la EBAB es la mejor, tanto con Martín (Madera) como con Maxi (Monje), estamos continuamente charlando. Pasó algo anecdótico si se quiere a esta altura pero que sirve para graficar la relación que tenemos. El año pasado los torneos bonaerenses se hicieron a nivel selección y dentro de lo que se armó hubo jugadores tanto del polideportivo como de la EBAB y de Independiente. Eso hizo que nos acercáramos de otra manera, que podamos consultarnos, en lo que tiene que ver con la participación en este torneo Martín fue de gran ayuda sobre todo en la parte operativa ya que ellos ya venían jugando y uno es nuevo en esto. Asique te diría que muy bien, no solo con los profes sino con los chicos. Todo eso ha acercado mucho porque el básquet no está acostumbrado a competir entre dos equipos de Dorrego, no hay esa cultura de competencia en la cual pueden jugar dos amigos en contra, todavía no se ha vivido tanto como pasa con el fútbol, para muchos es nuevo pero la relación es muy buena y continuamente buscamos fortalecerla.

-¿Con qué diferencias o similitudes se pueden encontrar en este torneo con respecto al último torneo que disputaron en 2001?

-La principal diferencia creo que es la profesionalización del deporte de hoy en día. Es algo totalmente distinto, antes el básquet era muy estructurado, no había profe, se trabajaba solo un sistema defensivo, no teníamos sistema ofensivo, pero no porque no se enseñaba sino porque era otro básquet. Hoy se trabaja con sistemas defensivos diferentes de acuerdo al rival que tenes enfrente, lo mismo con la parte ofensiva, no es lo mismo atacar una zona, que una presión o un hombre. Hoy en día muchas veces resignamos parte de lo individual del jugador para tratar de tener un funcionamiento como equipo, prefiero invertir más tiempo en eso que es lo más difícil de lograr que en otra cosa. Hemos charlado con muchos profes y llegamos a la conclusión de que hoy en día un equipo federado que sigue una línea de muchos años un sistema lo puede plasmar en cancha en un mes aproximadamente, en cambio nosotros al no tener esa competencia nos lleva cuatro a cinco veces más, por eso desde mi punto de vista muchas veces prefiero resignar la técnica individual para poder darle un funcionamiento al equipo. Y con respecto al resto de los equipos creo que vamos a estar en la misma sintonía.

–Te agradecemos por el tiempo, lo mejor en este torneo y todos los éxitos.

-Les agradezco a ustedes por el espacio y hago extensivo el agradecimiento a toda la gente que nos apoya, que nos ayuda y alentar a todos aquellos que nunca se acercó al básquet o al club que lo hagan y que pregunten porque las puertas siempre están abiertas para todos. (Ecos de mi ciudad). (30-05-22).