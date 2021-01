ANMAT aprobó la Sputnik V para mayores de 60: “Hoy solo está abierta la inscripción, no la vacunación” aclaró el Secretario de Salud de Monte Hermoso

👉Se confirmó finalmente la habilitación de la vacuna Sputnik V para su aplicación en personas mayores de 60 años y en Monte Hermoso, el secretario de Salud, Jorge Busca, fue el primer integrante del equipo sanitario en recibir la primera dosis, mientras que el personal ya vacunado se colocará la segunda y última dosis a partir de la semana que viene.

👉Para aclarar distintos interrogantes, Busca dio una conferencia de prensa para aclarar sobre la organización depende de la Provincia de Buenos Aires, desde donde se indica a los municipios a quienes y cuando vacunar.

👉“En principio se prevé la inmunización de todo el personal de Salud” contó, y agregó que “en Monte Hermoso ya fue vacunado de manera completa junto a Policía y Bomberos, excepto los mayores de 60 de dichas áreas que comenzamos a hacerlo hoy (por ayer)”.

👉“La semana próxima estimamos será el turno del personal docente con un vacunatorio específico montado en la Escuela primaria N°1” adelantó y aclaró que “todos los interesados se deben registrar en acunatepba.gba.gob.ar ; las vacunas son nominales, no espontáneas y Provincia es la encargada de informar cuando le corresponde”, destacó Busca.

👉Respecto a los vecinos mayores de 60 años, recordó que “hoy solo está abierta la inscripción, no la vacunación”. “Sabemos que la aparición de la vacuna genera ansiedad, pero sepan que deben registrarse y esperar la confirmación, mientras tanto sigamos cuidándonos”, remarcó.

👉”Pusimos a disposición a la Secretaría de Tercera Edad para colaborar con los mayores de 60 que deseen inscribirse y no sepan o no tengan los medios para hacerlo, además de acordar con el Consejo Escolar la divulgación entre de la pronta vacunación entre el personal educativo”, dijo el funcionario.

👉“También quiero volver a agradecer a todo el personal de Salud por el arduo trabajo y compromiso que realizaron y realizan en el marco de esta pandemia”, completó.

Acompañaron a Busca en la conferencia el secretario de la Tercera Edad, José Abraham; el presidente del Consejo Escolar, Hugo Echevarría, y la jefa del ANSES, Anabela Di Filippo.