Alejandra Rodríguez estará presente en Pensamiento Lateral

Nacida en Buenos Aires pero radicada en Mallorca hace más de quince años, Alejandra Rodríguez se ha transformado en una reconocida experta en educación financiera; solamente su canal de You Tube, “Raitit finanzas”, cuenta con más de 70.000 suscriptores. El próximo sábado conversará de su desarrollo con Juan Ignacio Gilligan, dentro del ciclo de entrevistas denominado Pensamiento Lateral, que se emite por el canal local Dame Pelota.

Al referirse al origen de su emprendimiento, Alejandra aclara en su sitio (raitit. es) que nació el día que su marido se quedó sin trabajo y tuvieron que comenzar a revisar los números fríamente.

“Ahí fue cuando me di cuenta de lo poco que sabía sobre nuestras propias finanzas. Pronto descubrí que no era la única, que al igual que me pasó a mí, la mayoría de la población desconoce cómo funciona su propio dinero. Pero no solo eso, también me di cuenta que cosas muy sencillas, puestas en práctica podían tener un gran impacto en mi vida”, contó.

Desde entonces comenzó a investigar sobre finanzas hasta idear su propio “sistema de sobrecitos”, el cual atrapó la atención de sus amigas y más tarde comenzó a popularizarse. Una cosa llevó a la otra: nació “La Bitácora financiera”, sus libros “Finanzas personales en prácticos sobrecitos” y “Finanzas para niños”, además de una variedad de programas formativos.

El episodio está anunciado para este sábado 3 de abril, a las 17 de nuestro país, y podrá verse a través del canal local Dame Pelota. (01-04-21).