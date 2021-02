Abel Visconti: Dúos que llevo en el alma y el corazón, el nuevo trabajo del folklorista dorreguense

Una de las leyendas vivientes del folklore latinoamericano desempaca un tesoro para la posteridad con el lanzamiento de Abel Visconti: Dúos Que Llevo en el Alma Y el Corazón, un compilado fundamental que resalta la importancia de un dúo histórico llamado Los Visconti, pero también una celebración musical y familiar con diversos protagonistas.

En primera instancia, los míticos Abel y Víctor, románticos empedernidos que enamoraron Los Andes desde la Pampa hasta el Caribe, regresan para un sentido homenaje a la vida y recuerdo de quienes no están. Con 88 años, Abel Visconti, oriundo de Buenos Aires, decidió emprender esta nueva aventura que hoy ve la luz y que nos presenta una obra de 18 temas en los que, con la mayor dedicación y cuidado, fueron invitados personajes especiales, incluidos arreglos específicos, y una dosis de cariño y entrega cuyo resultado es unos de los discos más memorables de una marca que durante más de medio siglo ha llevado mensajes de amor y fraternidad.

“Este álbum fue seleccionado en todo su contenido junto por mi hija Graciela y yo. Pensamos desde el repertorio, hasta el sonido y los arreglos que queríamos darle. … No grabé con cualquier intérprete y me ofrecieron una lista larga. Yo me quedé con los que me tocan el corazón con sus canciones y su forma de ser en la vida”, confiesa Abel Visconti, sobreviviente del dúo gaucho y quien rinde un sentido homenaje al inolvidable Víctor, quien partió de este mundo hace 15 años, pero dejó un legado que hoy celebramos.

“’Andate’ la hice a dúo con el Chaqueño Palavecino, cuyos arreglos con violines le dio un color especial que suena a mi estilo, pero también a su particular forma musical, respetando el valseado”, cuenta Visconti sobre su tema al lado de Oscar Palavecino.

Hacer dúo con mi hijo Daniel es un sueño cumplido; canté con él en distintos escenarios, pero nunca habíamos grabado juntos. Él conoce todo el repertorio de Los Visconti, es un regalo de la vida”, confiesa el artista.

Colaboraciones de lujo

El disco incluye colaboraciones con artistas como Tormenta, compañera de giras, cartas de juego y muchos escenarios, con quien interpreta ‘Las Llaves de Mi Alma’ de Vicente Fernández. Así como Zorzal Criollo, obra de Gardel en la que dobla las guitarras originales junto a Abel Maza.

«‘Mama Vieja’ es un himno para mí. Con mi hermano tuvimos el honor de ser acompañados en su oportunidad por la Orquesta Sinfónica de Medellín. Para esta grabación pusimos violines, contrabajo, salí de la Zamba típica donde primerean las guitarras y tratamos de buscar el arte de la música entre cuerdas. Está cantada en la versión original con mi hermano Víctor, pero la música ha cambiado en su forma para sonar más “celestial” …como merece una madre», cuenta la leyenda argentina para quien Colombia tiene un lugar muy especial en su corazón y sus canciones, por eso cuenta que “Paisaje colombiano’ no podía dejar de estar presente y me cautivó una voz de mujer como la de Anabella Arbeláez, extraordinaria, me dio mucho placer compartir a dúo temas con ella en Cali y en su local Pereira, donde actuamos la última gira y hablamos de la colaboración. Yo ya estaba con este proyecto, así que se comuniqué enseguida a mi hija Graciela y aquí están los maravillosos resultados”.

“Grabé con mi gran amigo Javier Aristizábal un tema que nos encanta y que siempre cantamos cuando nos encontramos: Las Quimeras. Un tema de antaño, pero de mucha poesía”, cuenta Visconti. “Yo conocí a la familia Aristizábal cuando Juanes tenía 8 años, pidió tomarse foto con nosotros y ahí estaban todos los hermanos. Conmigo grabó Javier Emilio, al que considero el hermano más chico dentro de mi familia. ¡Los quiero un montón!”, recuerda Abel.

Abel Visconti: Dúos Que Llevo en el Alma y el Corazón tiene temas conocidos, pero lo que este lanzamiento nos trae es una experiencia musical renovada en donde cada tema y cada artista invitado aporta su esencia para conformar una obra musical inmortal.

Un poco de historia

Los Visconti es un dúo de música folklórica de Argentina, integrado originalmente por los hermanos mellizos Abel Visconti y Víctor Visconti, de Coronel Dorrego (Buenos Aires), donde iniciaron su vida artística cuando eran adolescentes.

Este dúo nace en 1950 como Los Hermanos Visconti, pero en 1974 fueron presentados simplemente como Los Visconti, en el Festival de Cosquín, provincia de Córdoba, donde tuvieron un resonante éxito y alcanzaron la fama. Al fallecer Víctor el 11 de abril del año 2003, el dúo se integró con un nuevo nombre: Los Visconti de Abelito.

Su música se caracterizó por el aire romántico y emotivo de sus canciones, principalmente por la interpretación de valsecitos criollos, por lo que han sido llamados Los reyes del valsecito criollo. Entre sus simples más exitosos se encuentran Dorreguero y Payador, A Coronel Dorrego, la zamba Bahía Blanca, Mama vieja, Como se adora el sol, etc. Andate fue uno de sus temas más famosos.

Los Visconti tuvieron amplia difusión y reconocimiento fuera de Argentina, especialmente en Colombia. El último recital que dio en vida Víctor Visconti fue en Colombia, aunque también visitó previamente Ecuador, Venezuela,

Perú, Bolivia y Costa Rica, Francia, Inglaterra, España, Portugal e Italia.

Representan el alma gaucha de la llanura bonaerense en su cancionero. Los Visconti saben hacer sentir bien el folklore; lo saben desde el sentimiento que los une a su pueblo. Su canto llega al corazón de la gente sencilla y sensible y sus voces tienen el dúo natural que es tradición del canto nativo.

Abel Visconti y Los Visconti tienen ganado un lugar en los corazones argentinos, latinoamericanos y europeos. Toda una vida abrazando a una guitarra, gestando el nuevo tema, la nueva melodía, buscando esa canción que cautive a su público. Cantaron y cantan desde 1979 en Colombia donde son considerados hijos adoptivos y embajadores del canto.

Entre sus éxitos se encuentran Alma de Colombia, Paisaje Colombiano, A Toda Colombia, Luna de Colombia, Luna Llanera, Maestrita Rural, y muchos otros temas a los que los colombianos identifican como propios. (La República de Uruguay). ( 21-02-21).