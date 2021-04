El músico y director de FM Submarina, Fabio Masciale, volvió a cuestionar a las autoridades municipales por haberle impedido realizar una nueva edición del MID Festival con protocolos de autocine, como había solicitado.

Esta vez, Fabio hizo un comentario en el post que Cultura Dorrego hizo en Facebook para promocionar el espectáculo que se realizó el miércoles en el anfiteatro del vivero, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

“Pregunta, haber si alguien me sabe responder: ¿Por qué me prohibieron hacer el MID festival con protocolo de autocine, cuando ustedes sí pueden hacer eventos con gente, con protocolos menos efectivos que el que propuse yo? Y para la misma fecha. Pregunto por acá (Facebook Cultura Dorrego) porque el director de Cultura (Walter Lagos) no me respondió cuando le pregunté por privado”,añadió.

Por último, reflexionó: “Y bueno, misterios de la vida a los que no hay respuesta. La política de la no respuesta es más violenta que la respuesta más agresiva”. (03-04-21).