Tras una década sin uso, avanza la reparación de la planta asfáltica

El director municipal de Vialidad, Mariano Ripoll, confirmó a LA DORREGO que la planta asfáltica del municipio atraviesa una etapa de evaluación y reparación con el objetivo de volver a operar tras varios años fuera de servicio.

La semana pasada trabajó en nuestra ciudad personal de Frachia, la empresa fabricante del equipo. “Hicieron un relevamiento, estuvieron tres días trabajando acá en Dorrego y desarmaron varias partes que presentaban desgaste”, dijo.

“Estuvo casi diez años sin usarse. Dejó de operar por el desgaste acumulado después de muchísimo trabajo”. También recordó que, en su momento, la producción de asfalto no solo abasteció a Coronel Dorrego, sino que llegó a localidades como El Perdido y Oriente.

Tras la inspección, varias piezas fueron retiradas para su reparación. “Esta gente vino, la evaluó completa, se llevó distintas partes que se van a empezar a reparar y esperamos que, en un tiempo no muy largo, yo creo que 15 o 20 días, van a estar de vuelta y vamos a hacer una prueba”, destacó.

El objetivo inmediato es recuperar la operatividad del sistema para atender uno de los problemas más recurrentes de la red vial urbana. “La idea es, si todo sale bien, volver a ponerla en funcionamiento para empezar a hacer bacheo en caliente y sacarnos el problema que tenemos hoy con los pozos”, añadió.

Ripoll remarcó las diferencias entre el método actual y el que permitiría implementar la maquinaria recuperada. En la actualidad, el municipio utiliza asfalto en frío adquirido a un proveedor externo. “Es un asfalto en frío que se compra a un proveedor externo, que es de los poquitos que lo hacen en la región”, dijo.

Respecto de los resultados de ese material, sostuvo que “normalmente, por un tema de calidad, no dura”. Además, agregó que “con una lluvia o con tránsito pesado se vuelve a levantar y estamos recurrentemente tapando los mismos pozos”.

La puesta en marcha del equipo permitiría mejorar notablemente la calidad de las reparaciones. “La idea, si logramos ponerla nuevamente en funcionamiento, es empezar a hacer bacheo en caliente, lo que te da una durabilidad muchísimo más grande, muy superior”, admitió.

Si bien reconoció que este método demanda mayores recursos, destacó sus ventajas. “El trabajo es mucho mejor; es más engorroso, más difícil de hacer, requiere más personal y maquinaria, pero el arreglo dura mucho más”, subrayó.

Finalmente, el plan contempla intervenir primero en los sectores más afectados. “La idea es comenzar con tareas de bacheo en los lugares más complejos que tenemos e ir evaluando el rendimiento del equipo para, en un futuro, encarar alguna cuadra si podemos y estamos en condiciones”, dijo. (22-06-26).