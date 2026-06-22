El Ejecutivo deberá responder los pedidos de informes del Concejo en un plazo de 30 días hábiles

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece un plazo máximo de 30 días hábiles para que el Departamento Ejecutivo responda las minutas de comunicación.

Según explicó la concejala de Fuerza Patria Manuela Alonso, el plazo se contará desde la notificación formal. Las respuestas deberán remitirse por escrito al cuerpo deliberativo y podrán incluir documentación respaldatoria e informes de las distintas áreas municipales.

La normativa prevé que, en caso de no poder cumplir con el plazo establecido por razones administrativas, técnicas u otras, el Departamento Ejecutivo deberá informar los motivos y comunicar una fecha estimada de respuesta.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de garantizar el acceso oportuno a la información pública y fortalecer las funciones de control del Concejo Deliberante, en el marco del ejercicio legislativo.

La iniciativa fue acompañada por los tres bloques.

Durante el debate, el presidente del bloque de la UCR, Casiano Gutiérrez, expresó: “Este bloque, a pesar de no haber firmado el dictamen por una cuestión de tiempo, va a acompañar esta iniciativa”.

“Corresponde hacer la salvedad que creemos que es un mecanismo tal vez innecesario, dado que hemos demostrado en las últimas dos conformaciones, por lo menos, estar aprobando todo tipo de minutas de comunicación y mostrándonos abiertos a transparentar todo tipo de datos”, aclaró.

Sin embargo, ratificó el acompañamiento de su bancada a la propuesta, aunque anticipó que tal vez realicen un análisis “más minucioso de las minutas de comunicación para no entorpecer el trabajo del Departamento Ejecutivo”.

“Creo que la calidad institucional y el vínculo se construyen a partir del diálogo cotidiano y no mediante disposiciones escritas”, completó.

A su turno, la presidenta del bloque de Fuerza Patria, Mercedes Gagna, dijo que su bancada es la que más pedidos de informes realiza en el Concejo y destacó que se recurre a esta herramienta porque el bloque oficialista suele contar con información de la cual carece su bloque.

“Esta ordenanza marca un hito importante porque, cuando se extienden los plazos, la respuesta pierde efecto y sentido. Coincido con el concejal Gutiérrez respecto del acompañamiento de las minutas. Más allá de la conformación actual, debe existir un plazo establecido para la respuesta de estos pedidos de información”, dijo Gagna. (21-06-26).