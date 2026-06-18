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Dos aprehendidos en Coronel Dorrego por circular en un vehículo con pedido de secuestro

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Dos hombres fueron aprehendidos en nuestra ciudad luego de que personal policial constatara que circulaban en un vehículo con pedido de secuestro activo por robo automotor.

Según informó la Policía de Coronel Dorrego, el procedimiento se realizó el 17 de junio, alrededor de las 21, en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 597, en inmediaciones de la estación de servicio Axion.

Los aprehendidos fueron identificados como Alexander Lagos, de 36 años, y Elvio Ramón Alberto Siuffi, de 40, ambos oriundos de General Roca. Los mismos se movilizaban en un automóvil Mini Cooper, dominio AC897FC.

Al momento de ser identificados, presentaron una tarjeta verde apócrifa. Tras verificar la documentación y los datos del rodado, los efectivos constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado por la UFIJ de Vicente López Oeste desde el año 2021.

Ante esta situación, ambos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Interviene la UFIJ Nº 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con comunicación a los organismos judiciales correspondientes. (18-06-26).

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