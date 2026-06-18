Chalde destacó el diálogo con el sindicato municipal y advirtió sobre las limitaciones financieras

En la reciente entrevista con LA DORREGO, el intendente Juan Chalde se refirió a la relación entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales, luego del pedido realizado por el gremio. El jefe comunal destacó la importancia del diálogo y sostuvo que, aunque existen diferencias, ambas partes mantienen un intercambio basado en el respeto.

“Es bueno decir que mantenemos siempre una relación de diálogo con el sindicato y aunque no siempre nos ponemos de acuerdo, buscamos que eso sea de la relación con el empleado municipal a través del sindicato que los representa, sea razonable y que nos escuchemos y que nos demos las razones correspondientes”, expresó.

Chalde contó que el viernes mantuvieron una reunión y explicó que la situación económica condiciona las decisiones sobre incrementos salariales. “Para mí lo más gratificante sería poder dar mayores aumentos y tengo que ser muy cauteloso en eso por las dificultades financieras que presenta el año”, señaló.

En ese sentido, remarcó: “Para mí es mucho más fácil decir que sí, porque la gente está contenta y entonces yo también me quedo contento. Pero no puedo ser demagógico”.

El intendente también informó que desde el próximo mes algunas personas que forman parte de la planta transitoria pasarían a planta permanente. “Eso también es otro de los planteos que estamos resolviendo en conjunto”, indicó.

Sobre el reclamo del sindicato, Chalde valoró la postura del gremio, aunque aclaró que no todos los pedidos pueden tener una respuesta favorable. “Si bien no podemos dar todos los sí que busca el sindicato, yo rescato esta voluntad y este respeto que ellos tienen para hacer los planteos”, afirmó.

Por último, sostuvo que la decisión de limitar los aumentos tiene como objetivo evitar comprometer la situación laboral del personal municipal. “Si no damos más de lo que damos, es porque no vamos a poder pagarlo y porque queremos también cuidar un poco la totalidad de los trabajadores”, manifestó.

Además, agregó: “No queremos llegar al punto de tener que empezar a reducir trabajadores indiscriminadamente, porque creemos que cada uno presta un servicio”. (18-06-26).