Fútbol de Liga: este domingo se juega una fecha con varios atractivos

Mañana domingo 13, a partir de las 15, se disputará la cuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

En ambas zonas, hay varios partidos de interés, incluido el clásico barrial entre San Martín y Villa Rosa.

Este es el programa:

ZONA A: Suteryh vs. Independiente y Porteño vs. Progreso

ZONA B: Ferroviario vs. Atlético y SUPA vs. Ventana (cancha de Progreso)

INTERZONAL: San Martín vs. Villa Rosa

POSICIONES

Zona A: Porteño, 7 puntos; San Martín, 6; Independiente, 3; Suteryh y Progreso, 1.

Zona B: Ferroviario, 7 ountos; SUPA, 6 puntos; Atlético, 5; Villa Rosa, 3; Ventana, 1. (12-04-25).