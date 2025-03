(Con video) Madre e hija confeccionan almohadas y colchones para perros afectados por la inundación en Bahía

En medio de la crisis que dejó la inundación en Bahía Blanca, Ana y Laura, madre e hija, decidieron aportar su granito de arena de una manera diferente: confeccionando almohadas, almohadones y colchoncitos para perros que también sufrieron las consecuencias del temporal.

“Nos dimos cuenta de que mucha gente estaba donando colchones, pero nadie pensó en una almohada. Yo no podría dormir sin una almohada, así que me pareció importante hacerlas”, cuenta Ana, quien es costurera.

A pesar de la nobleza de la iniciativa, Ana ha tenido que costear todos los materiales de su propio bolsillo, ya que no ha recibido donaciones. “Esperé que me iban a donar, pero no. Más de lo que compré no puedo”, señala. Para los almohadones ha utilizado retazos de tela donados por una imprenta, pero para las almohadas necesita materiales específicos como goma espuma y bellón.

“No es algo que lleve tanto trabajo, pero hay que tener los materiales. Por eso estaría bueno que más gente se sume y done lo que pueda. Mucha gente tiene una máquina de coser en su casa y puede ayudar”, agrega.

Actualmente, con los insumos que tiene, espera confeccionar alrededor de 30 almohadas. Sin embargo, su capacidad de producción se ha visto afectada por la rotura de su máquina remalladora, lo que complica el proceso.

Laura, su madre y principal apoyo en esta iniciativa, destaca la importancia de ayudar a los demás en este contexto. “Nosotros tuvimos la suerte de que no nos pasó nada con la inundación, por eso decidimos aportar nuestro granito de arena”.

Ana y Laura esperan que más personas se sumen a la causa, ya sea donando materiales o colaborando con la confección de los almohadones. “Hay gente que está deprimida en su casa después de todo esto, y quizás sumarse a algo así la ayude también”, reflexiona Ana.

Cómo ayudar

Para quienes quieran colaborar, se necesitan materiales como goma espuma, fibra, bellón, algodón o lana. Además, cualquier persona que tenga una máquina de coser y quiera sumarse, será bienvenida.

“Voy a tratar de armar una página en Facebook para que más gente conozca la iniciativa. No suelo compartir cosas en redes, pero esta idea creo que vale la pena”, adelanta Ana.

Mientras tanto, quienes deseen contactarse pueden hacerlo al teléfono 291-476-6070. (Fuente y video Canal 7 de Bahía Blanca. (19-03-25).