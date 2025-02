(Entrevista en LA DORREGO) Ogue Madariaga: «Me siento muy preparado» para presidir la Liga de Fútbol

Send an email

Ogue Fabián Madariaga se encamina a ser el nuevo presidente de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego. Así se desprende de la entrevista que esta tarde le concedió al programa Radio Deportiva, que se emite por LA DORREGO.

«Yo me siento muy preparado. He participado en la Liga en diferentes actividades y en diferentes lugares, hasta he sido presidente del Tribunal de Penas durante tres años», dijo Ogue.

«Como todos, cada uno tenemos una camiseta, pero esto hay que tomarlo con mucha seriedad, como lo hice en el Tribunal. Me puedo haber equivocado por un fallo, pero no para favorecer o perjudicar a un club. No lo hice con ninguno», agregó.

«En el caso de Villa Rosa, que todo el mundo sabe que soy del club, fue uno de los clubes que más sancionamos y fue uno de los clubes que más multas le cobramos en ese momento. Yo tengo que entrar a la Liga con la única camiseta, que es la de presidente de la institución y trabajar para todos los clubes por igual, sin favorecer a ninguno», aseguró.

Tras admitir que hay mucho para trabajar en la Liga, admitió que «todos los sectores» tienen que entender que «el dueño del espectáculo es el fútbol y los clubes que hacen el fútbol».

«No queremos que los clubes sean millonarios, pero tampoco deben perder plata. La idea es que cuando lleguen a instancias superiores, como una liguilla o una final, les pueda quedar un dinero para recuperar todo lo que van invirtiendo durante el año, porque muchísimos domingos los clubes terminan perdiendo plata,», reflexionó.

Madariaga anticipó que «lo primero que hay que hacer es que la Liga renueve la personalidad jurídica, caída desde hace mucho tiempo».

A continuación, el video con la nota:

07-02-25