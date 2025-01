¿Volverá Marcelo Belloni a la presidencia de la Liga de Fútbol?

Estos son los últimos posteos de Bola 8 sobre el fútbol local:

Se desarrolló el lunes una reunión de los clubes con Marcelo Belloni, ex Presidente de la Liga de Dorrego, a quien ahora los dirigentes quieren que ocupe nuevamente ese cargo que a partir de febrero dejará Diego Ramil. El viernes responde si acepta o no.

Fue en la sede de Ferroviario y participaron, además del aurinegro, San Martin, Independiente, Villa Rosa, SUPA, El Quequen, Oriente y Porteño.

Suteryh, Monte y Progreso fueron las instituciones ausentes.

Los clubes expusieron la situación actual de la Liga y los pasos a seguir.

Belloni dejó en claro que de ocupar el cargo su intención sería la de tener un coordinador para futbol mayor, otro para menores y otro para femenino.

✋️Sin embargo el ex presidente de la Liga contestará recién el viernes si acepta o no el cargo; si la respuesta es negativa, los nombres que suenan en la calle son los de Walter Masciale, Claudio De Marco u Ogue Madariaga.

Juan Pablo Schefer seguirá su carrera deportiva en Argentino de Darregueira, de la Liga Regional Sureña de La Pampa

Será otra baja sensible para Villa Rosa respecto al plantel del año pasado: ya emigraron Benjamín Masciale (a Independiente) y Rodrigo Papasidero (Monte).

Schefer dejó una gran huella en el albiverde donde consiguió los certámenes 2023 (Oficial) y 2024 (Copa de Liga donde fue el autor de los dos goles en la final ante Independiente).

En el ámbito liguista además se ganó el respeto de todos.

Félix López y Alejandro Nondedeu seguirán a cargo del primer equipo de San Martin que anunció para el 3 de febrero el inicio de la pretemporada 2025

Junto a López y Nondedeu estará Ramiro Banegas y se sumarían dos personas nuevas al Cuerpo Técnico. Lisandro Vecchi, en tanto, será el coordinador general del futbol Santo.

Por el momento no trascendieron ni altas ni bajas respecto al año anterior.

Ferroviario dio inicio a la pretemporada 2025, convirtiéndose así en el primer equipo en hacerlo.

Bajo las órdenes de Daniel Faur, se hicieron presentes 45 jugadores

El presidente del club, Luciano Ripoll, junto a dirigentes, dieron la correspondiente bienvenida para darle paso a la palabra del DT, que estuvo acompañado por su Cuerpo Técnico integrado por Franco Crisci y Jorge Michelena.

Valentín Aversano jugará en Sporting de Punta Alta

⬆️ El volante ofensivo de Atlético Monte Hermoso, campeón en 2022 y 2024, y también con pasado en Independiente, fue anunciado como nuevo refuerzo en las redes del club puntaltense.

Liniers de Bahía Blanca es el nuevo destino futbolístico de Diego Banegas.

El ex Independiente, quien días atrás anunció a Bola 8 que no iba a seguir jugando en nuestra Liga, lo hará en el actual campeón de la Liga del Sur y participante del Federal Amateur.

⚪️ Joaquín Montes de Oca es nuevo refuerzo de San Martin

El defensor dorreguense de 19 años llega proveniente de Villa Mitre.

⬆️ “Kakirla” ya debutó en la primera del santo y, a mediados de 2023, siguió su carrera en el tricolor bahiense.

Fuente y foto Bola 8 – 23-01-24.