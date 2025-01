Este jueves vuelve el fútbol de primera en AFA: todos los detalles

Durante 2025, la Primera División del fútbol argentino tendrá dos torneos: Apertura y Clausura. Habrá un total de 30 participantes y, más allá de que cada uno de ellos lleve el rótulo de liga y cuente como tal a la hora de enumerar los títulos, ambos tendrán formato de copa, con dos zonas de 15 equipos, 16 fechas -con un partido interzonal y uno por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante. Los grupos serán los mismos en ambos torneos, aunque se invertirán las localías.

Los integrantes de la máxima categoría del fútbol argentino en esta nueva temporada serán los mismos 28 que estuvieron a lo largo del 2023 y los dos ascendidos desde la Primera Nacional: San Martín de San Juan y Aldosivi.

Los ocho mejores ubicados de cada grupo se clasificarán a los octavos y tanto esa instancia como la siguiente (cuartos de final) se disputarán en la cancha del equipo que resulte mejor ubicado en la etapa regular. Las semifinales y la final serán en cancha neutral.

Los dos torneos ya tienen fecha de realización: el primero se disputará entre mañana jueves 23 de enero y el 1° de junio, mientras que el segundo se jugará entre el 13 de julio y el 14 de diciembre. Otra novedad es que volverán los descensos hacia la Primera Nacional: será uno por la Tabla Anual, que suma los puntos del Apertura y el Clausura, y otro por la de promedios. A su vez, otros dos equipos ascenderán desde la segunda categoría, por lo que se mantendrán los 30 equipos en la Primera División del fútbol argentino para 2026.

Así se juegan las 10 primeras fechas del Apertura 2025

Fecha 1

Jueves 23 de enero

19 Tigre – Vélez (Clásico de la fecha – Interzonal)

19 Godoy Cruz – Rosario Central (Zona B)

21 Defensa y Justicia – Banfield (Zona A)

21 Newell’s – Independiente Rivadavia (Zona A)

Viernes 24 de enero

17 Barracas Central – Racing (Zona A)

17 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19 Independiente – Sarmiento (Zona B)

21 Belgrano – Huracán (Zona A)

21 San Martín (SJ) – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 25 de enero

17 San Lorenzo – Talleres (Zona B)

19 Instituto – Gimnasia (Zona B)

19 Estudiantes – Unión (Zona A)

21 Platense – River (Zona B)

Domingo 26 de enero

19 Boca – Argentinos (Zona A)

21 Central Córdoba – Aldosivi (Zona A)

Fecha 2

Lunes 27 de enero

20 Banfield – Newell’s (Zona A)

Martes 28 de enero

17 Deportivo Riestra – San Martín (SJ) (Zona B)

19 Sarmiento – Godoy Cruz (Zona B)

19 Rosario Central – Lanús (Zona B)

21 Vélez – Platense (Zona B)

21 Independiente Rivadavia – Barracas Central (Zona A)

Miércoles 29 de enero

17 Gimnasia – San Lorenzo (Zona B)

17 Talleres – Independiente (Zona A)

19 Huracán – Estudiantes (Zona A)

19 Unión – Boca (Zona A)

21 River – Instituto (Zona B)

Jueves 30 de enero

17 Aldosivi – Defensa y Justicia (Zona A)

19 Racing – Belgrano (Zona A)

21 Argentinos – Tigre (Zona A)

21 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Clásico de la fecha – Interzonal)

Fecha 3

Sábado 1° de febrero

17 Barracas Central – Banfield (Zona A)

19 San Martín (SJ) – Rosario Central (Zona B)

21 Lanús – Sarmiento (Zona B)

Domingo 2 de febrero

17 San Lorenzo – River (Zona B)

19 Boca – Huracán (Zona A)

19 Newell’s – Aldosivi (Zona A)

21 Instituto – Vélez (Zona B)

21 Independiente – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de febrero

17 Tigre – Unión (Zona A)

17 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19 Estudiantes – Racing (Zona A)

21 Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona A)

21 Argentinos – Platense (Clásico de la fecha – Interzonal)

Martes 4 de febrero

19 Godoy Cruz – Talleres (Zona B)

21 Atlético Tucumán – Deportivo Riestra (Zona B)

Fecha 4

Jueves 6 de febrero

17 Aldosivi – Barracas Central (Zona A)

20 Sarmiento – San Martín (SJ) (Zona B)

Viernes 7 de febrero

17 Banfield – Belgrano (Zona A)

19 Central Córdoba – Newell’s (Zona A)

19 Huracán – Tigre (Zona A)

21 Independiente Rivadavia – Estudiantes (Zona A)

21 Unión – Argentinos (Zona A)

Sábado 8 de febrero

17 Rosario Central – Atlético Tucumán (Zona B)

17 Vélez – San Lorenzo (Zona B)

19 River – Independiente (Zona B)

21 Racing – Boca (Zona A)

Domingo 9 de febrero

17 Deportivo Riestra- Defensa y Justicia (Clásico de la fecha – Interzonal)

17 Platense -Instituto (Zona B)

19 Gimnasia – Godoy Cruz (Zona B)

21 Talleres – Lanús (Zona B)

Fecha 5

Martes 11 de febrero

17 Barracas Central – Central Córdoba (Zona A)

17 Tigre – Racing (Zona A)

19 Boca – Independiente Rivadavia (Zona A)

21 Belgrano – Aldosivi (Zona A)

21 Estudiantes – Banfield (Zona A)

Miércoles 12 de febrero

17 Deportivo Riestra – Rosario Central (Zona B)

17 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

19 Independiente – Vélez (Zona B)

19 Argentinos – Huracán (Zona A)

21 Godoy Cruz – River (Zona B)

Jueves 13 de febrero

17.45 Lanús – Gimnasia (Zona B)

20 San Martín (SJ) – Talleres (Zona B)

20 San Lorenzo – Platense (Zona B)

22 Unión – Instituto (Clásico de la fecha – Interzonal)

22 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

Fecha 6

Viernes 14 de febrero

20 Banfield – Boca (Zona A)

Sábado 15 de febrero

17 Aldosivi – Estudiantes (Zona A)

17 Defensa y Justicia – Barracas Central (Zona A)

19 Central Córdoba – Belgrano (Zona A)

19 Independiente Rivadavia – Tigre (Zona A)

21 Racing – Argentinos (Zona A)

Domingo 16 de febrero

17 Newell’s – Rosario Central (Clásico de la fecha – Interzonal)

19 River – Lanús (Zona B)

21 Huracán – Unión (Zona A)

21 Talleres – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 17 de febrero

17 Sarmiento – Deportivo Riestra (Zona B)

17 Gimnasia – San Martín (SJ) (Zona B)

19 Platense – Independiente (Zona B)

21 Vélez – Godoy Cruz (Zona B)

21 Instituto – San Lorenzo (Zona B)

Fecha 7

Viernes 21 de febrero

17 Deportivo Riestra – Talleres (Zona B)

19 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)

19 Godoy Cruz – Platense (Zona B)

21 Lanús – Vélez (Zona B)

Sábado 22 de febrero

17 Rosario Central – Sarmiento (Zona B)

17 Independiente – Instituto (Zona B)

19 Boca – Aldosivi (Zona A)

21 San Martín (SJ) – River (Zona B)

Domingo 23 de febrero

17 Huracán – San Lorenzo (Clásico de la fecha – Interzonal)

19 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

19 Belgrano – Defensa y Justicia (Zona A)

21 Unión – Racing (Zona A)

Lunes 24 de febrero

17 Barracas Central – Newell’s (Zona A)

19 Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona A)

21 Tigre – Banfield (Zona A)

Fecha 8 – Interzonal

Viernes 28 de febrero

20 Boca – Rosario Central

22 San Martín (SJ) – Belgrano

22 Central Córdoba – Deportivo Riestra

Sábado 1° de marzo

17 Aldosivi – Sarmiento

19 River – Estudiantes

21 Talleres – Tigre

21 Unión – Gimnasia

Domingo 2 de marzo

17 Argentinos – Instituto

17 Independiente Rivadavia – Lanús

19 Vélez – Huracán 21 Banfield – Independiente

21 Platense – Defensa y Justicia

Lunes 3 de marzo

17 Barracas Central – Godoy Cruz

19 San Lorenzo – Racing

21 Atlético Tucumán – Newell’s

Fecha 9

Viernes 7 de marzo

19 Banfield – Argentinos (Zona A)

19 Vélez – San Martín (SJ) (Zona B)

21 Central Córdoba – Boca (Zona A)

Sábado 8 de marzo

17 San Lorenzo – Independiente (Zona B)

19 Racing – Huracán (Zona A)

21 Sarmiento – Barracas Central (Clásico de la fecha – Interzonal)

21 Platense – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de marzo

17 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

17 Aldosivi – Tigre (Zona A)

19 River – Atlético Tucumán (Zona B)

21 Newell’s – Belgrano (Zona A)

21 Instituto – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de marzo

19 Gimnasia – Deportivo Riestra (Zona B)

21 Talleres – Rosario Central (Zona B)

21 Independiente Rivadavia – Unión (Zona B)

Fecha 10

Viernes 14 de marzo

19 Argentinos – Aldosivi (Zona A)

21 Godoy Cruz – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 15 de marzo

16 Deportivo Riestra – River (Zona B)

18 Estudiantes – Newell’s (Zona A)

18 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

21 Sarmiento – Talleres (Zona B)

21 Huracán – Independiente Rivadavia (Zona A)

Domingo 16 de marzo

16 Independiente – Racing (Clásico de la fecha – Interzonal)

18 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)

21 Lanús – Instituto (Zona B)

21 Belgrano – Barracas Central (Zona A)

Lunes 17 de marzo

19 Tigre – Central Córdoba (Zona A)

19 Unión – Banfield (Zona A)

21 San Martín (SJ) – Platense (Zona B)

21 Atlético Tucumán – Vélez (Zona B)

Clásicos o emparejamientos para los torneos de 2025

Fecha 1: Tigre vs. Vélez.

Fecha 2: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Fecha 3: Argentinos Juniors vs. Platense.

Fecha 4: Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia.

Fecha 5: Unión de Santa Fe vs. Instituto.

Fecha 6: Newell’s vs. Rosario Central.

Fecha 7: Huracán vs. San Lorenzo.

Fecha 9: Sarmiento vs. Barracas Central.

Fecha 10: Independiente vs. Racing.

Fecha 11: Belgrano vs. Talleres.

Fecha 12: Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia.

Fecha 13: Gimnasia vs. Estudiantes.

Fecha 14: Lanús vs. Banfield.

Fecha 15: River Plate vs. Boca Juniors.

Fecha 16: San Martín de San Juan vs. Aldosivi. (22-01-25).