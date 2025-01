Elecciones 2025: ¿cuáles son los distritos de la zona más favorables a Milei donde se dará una triple batalla?

Nota de Bruno Lázzaro en Data Clave

El 2025 ya está en marcha. Y con el correr de los días, los diferentes frentes políticos abrirán y cerrarán las discusiones internas para definir cuál será la estrategia para enfrentar un proceso electoral que, a esta altura, cuenta con más dudas que certezas. Algo que, por el momento, no parece que vaya a variar mucho durante el proceso estival.

La provincia de Buenos Aires será, como siempre, la más observada. No solo por el tamaño de su padrón y su implicancia a nivel nacional sino también por ser el principal bastión con el que cuenta en la actualidad la oposición nacional. Con un problema claro: la interna que separa a quienes promueven como líder al gobernador Axel Kicillof y los que se encolumnan con la presidenta del PJ a nivel país, Cristina Fernández.

Pero no solo eso. Cabe recordar que las alianzas no oficialistas todavía no tienen definida su estrategia en la Provincia. El PRO está dividido. La UCR, también. La Coalición Cívica está a la espera. Y La Libertad Avanza pretende liderar un espacio opositor para sacarle el poder central al justicialismo. Pero no todos están de acuerdo.

Como si esto fuera poco, el mandatario provincial todavía no dejó en claro cómo se desarrollarán las elecciones.

La posibilidad de que se desdoblen los comicios, existe. Sin embargo, el kirchnerismo duro no está de acuerdo. Y, sin dudas, esto será una de las principales herramientas de negociación para cerrar el armado de listas del oficialismo provincial.

Debate en el sudoeste

La sexta sección electoral deberá elegir en las próximas elecciones once diputados para completar las bancas que se habiliten en la Cámara baja de la Legislatura bonaerense. Con una novedad que, de seguro, tendrá injerencia: sucede que en 2021 los libertarios no contaban con la fuerza electoral que tienen en la actualidad, por lo que el mapa legislativo tendrá modificaciones.

La región del sudoeste cuenta con un total de 651.976 electores, según se dio a conocer en el último censo, divididos en 22 partidos: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

Se trata de la zona donde el presidente Javier Milei tuvo mayor incidencia sobre el electorado bonaerense. En el balotaje contra el representante de UxP Sergio Massa, alcanzó un 63 por ciento de los votos. Y ganó en los 22 distritos que componen la sección electoral. En algunos casos como Villarino, Puan y Coronel Rosales con más del 70 por ciento.

Vale recordar que en Bahía Blanca y también en Coronel Rosales, justamente en los dos distritos más fuertes de la región, los libertarios estuvieron muy cerca de ganar la intendencia. Tanto que, en ambos distritos, y además en Villarino, quien sumó la mayor cantidad de votos como candidata provincial fue Carolina Píparo. Y desde allí, La Libertad Avanza construye aquello que hoy, rumbo a las elecciones legislativas, consideran como “el territorio más fértil” para pintar de violeta.

Es por esto que, sin dudas, la principal batalla por delante se dará en Bahía Blanca, el distrito cabecera de la región, donde hoy manda La Cámpora a través de Federico Susbielles. El dirigentes de UxP va por su primer mandato en un distrito que viene de ser administrado por Juntos por el Cambio.

La principal incógnita a nivel local será cómo quedará reacomodado el HCD que, en la actualidad, cuenta con 9 concejales de JxC, 8 de UxP y 7 libertarios divididos en tres bloques. El quiebre no es solo por diferencias de nombres. Las peleas entre los dirigentes violeta son constantes. Incluso, con denuncias de robo de por medio.

Con este cuadro de fondo, Susbielles deberá comenzar a diagramar el camino si busca seguir al frente y renovar en 2027. Contará con el expresidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, como aliado regional para poder construir una alternativa sólida que pueda bajar la espuma de La Libertad Avanza.

Los libertarios por su parte estarán atentos q las decisiones nacionales y provinciales para reacomodarse. A nivel local, no hay intención de juntarse con el resto de los actores de Juntos por el Cambio. Pero además, el excandidato a intendente, Oscar Liberman, también quiera generar su propio vuelo.

En Coronel Rosales, otro de los distritos donde se dará una de las principales pujas regionales, La Cámpora también ganó las últimas elecciones a través de Rodrigo Aristimuño. Con una particularidad, el dirigente apoya a Kicillof en la interna del PJ debido a que si terminal política es el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

Vale recordar que dos semanas atrás, La Libertad Avanza logró quitarle la presidencia del HCD local al peronismo tras una alianza con el PRO, la UCR y hasta el massismo. Con 12 votos a favor y seis en contra, la oposición logró su objetivo y desplazó a Paula Bermejo, quien fue reemplazada por Pablo “Papu” Gómez, concejal de LLA. El concejal del Frente Renovador que se sumó con su voto a favor ya tendría todo acordado para pegar el salto al espacio violeta.

Otro distrito que deberá reacomodarse de cara a los próximos comicios es Villarino. Sucede que, en caso de LLA una fuerzas con el PRO, el intendente vecinalista Carlos Bevilacqua, cercano a Massa, se verá obligado a pactar con el peronismo local para poder imponerse en las legislativas. (11-01-25).