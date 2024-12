El goleador histórico de Monte y de la Liga se despidió a lo grande

Send an email

El goleador de Atlético Monte Hermoso y de la Liga de Fútbol local, Pedro Sagasti, colgó los botines, pero antes pudo disfrutar de otra vuelta olímpica.

«Mi retiro es una sensación linda y a la vez un poco amarga. Uno estuvo toda la vida jugando al fútbol y creo que dejar no le gusta a nadie. Pero es una decisión que ya había tomado, que si salía campeón me retiraba y se dio de la mejor manera. Ahora me tocará mirarlo de afuera, pero obviamente siempre voy a seguir al equipo. Lo mejor de todo fue que retiré campeón, que es lo que quería», dijo el goleador entre sensaciones encontradas.

Sagasti admitió que la palabra campeón rondaba en la cabeza desde que comenzó la pretemporada.

«Nos pusimos en la cabeza que eran los 70 años del club y sería muy lindo poder ganarlo. Lógicamente, no era fácil porque a la vez jugamos el Prefederal y por primera vez llegamos a semifinales de un torneo regional. Cuando quedamos afuera, nos merecíamos un plus. Tuvimos partidos malos, partidos buenos, pero creo que nos merecíamos salir campeones este año», confesó.

Finalmente, Sagasti habló de su despedida.

“Los chicos no querían que me vaya, pero era una decisión tomada. Me llevo todos los años vividos en el club, al que fue de chiquito, las amistades que hice y los momentos vividos”, dijo. (Fuente y foto La Nueva.). (16-12-24).