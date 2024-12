“El autismo es parte de este mundo”: el emotivo gesto de Independiente en solidaridad con el hijo de Rodrigo Rey

Un buen gesto se vio en la previa al partido que Independiente le ganó 2-1 a Atlético Tucumán por la fecha 26 y penúltima de la Liga Profesional. Los jugadores de ambos equipos salieron al campo de juego y se solidarizaron con Rodrigo Rey, su familia y todas las personas que tienen a un ser querido con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). También el público participó con una bandera que sirvió para visibilizar el tema y pudo verse colgada detrás de uno de los arcos.

El arquero del club Independiente enfrenta una disputa legal con el Instituto José Manuel Estrada de City Bell por la matrícula de sus hijos para el año 2025, especialmente la de Benicio, quien tiene autismo. El conflicto surgió a mediados de este año cuando la familia Rey denunció deficiencias en el trato hacia el niño, quien cursa el segundo grado en dicha institución.

En un intento por exponer la situación, los jugadores titulares de Independiente y Atlético Tucumán se mostraron con auriculares inhibidores de sonido y camisetas con el lema: “Con los chicos, no. Este partido lo jugamos todos”. En tanto que la bandera que se mostró lució la leyenda: “El autismo es parte de este mundo, no es un mundo aparte”. Al mismo tiempo, la gente brindó un respetuoso aplauso.

Esta iniciativa fue promovida por la Asociación Civil TEActiva, que busca incluir el autismo en la agenda pública. La propuesta fue presentada a ambos equipos y, tras obtener su aprobación, se solicitó el permiso de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, que autorizó el homenaje.

En apoyo a su arquero, el club Independiente publicó en su cuenta oficial de Instagram imágenes de la camiseta de Rey y una remera alusiva a la situación de su hijo Benicio, acompañadas del mensaje: “Estamos con vos, Rodrigo Rey. Tu familia es la nuestra”.

El conflicto con el colegio se intensificó cuando la institución educativa informó a Rey y a su esposa que sus hijos no serían matriculados para el año 2025. Considerando esta decisión como discriminatoria, la familia presentó una medida cautelar ante la Justicia para asegurar la continuidad educativa de los niños. Sin embargo, hasta el momento, la solicitud fue rechazada.

La representante legal de la familia, Carla Junqueira, explicó que, tras agotar el diálogo con la institución, se recurrió a un recurso de amparo y se solicitó una medida cautelar para que los niños puedan continuar con su escolaridad mientras se resuelve el conflicto de fondo. A pesar de la negativa judicial inicial, la familia sigue buscando alternativas para garantizar la educación de sus hijos.

Luego del encuentro de esta noche, Rey se refirió al tema. “Fue una semana muy dura, para mi familia y para mí. Espero que no le pase a nadie, pero gracias a los medios que se pudo difundir eso. No está bueno que pase esto con los chicos, no debe pasar. A los chicos hay que cuidarlos porque son lo más importante”, reflexionó ante el micrófono de TNT Sports.

“A los chicos hay contenerlos y cuidar sus emociones, por eso me duele que a mis hijos no les pase esto ya que ellos quieren ser parte de su grupo de amigos, que son esas personas que te acompañan todos los días”, explicó.

“Cualquier causa que sea justa es bueno que termine bien. En especial para cualquier nene que tiene un tema como mi hijo para que se visibilice. Hay cosas que no están bien, con los chicos no. Hay miles que pasan por esto y esta es una causa que la tenemos que llevar todos adelante. Con mi mujer le ponemos el pecho todos los días”, dijo con la voz quebrada el golero. Y concluyó: “Hay gente que no comprende. Me hace mal saber que hay gente que no lo siente de esa forma. Que no pase más por el bien de esos chicos y que de una vez por todas tengamos una sociedad inclusiva”.

Este lunes, Independiente se impuso ante Atlético Tucumán en el cierra de la penúltima fecha de la Liga Profesional y se aseguró su participación en la próxima Copa Sudamericana. Aún tiene una chance de ingresar en la Copa Libertadores, pero para ello deberá vencer a Boca Juniors el sábado y esperar una combinación de resultados en cuanto a la definición del título, ya que Huracán es su principal rival por un lugar en el principal torneo sudamericano y también tiene posibilidades de ser campeón. (Infobae). (10-12-24).