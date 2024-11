Hockey/ Noelia Sueldo, baluarte en el arco rojo: «Es mi último partido en casa»

Send an email

Con una sólida actuación en el tiempo regular y una descollante faena en la definición por penales, donde contuvo tres disparos, la arquera de la primera de hockey del Club Independiente, Noelia Sueldo, no ocultó su alegría por el triunfo sobre Tiro Federal en la semifinal de la Copa de Plata del torneo de la Asociación Bahiense

«Estamos muy contentos. La verdad es que fue un año duro para nosotros. Teníamos un objetivo muy grande al principio del año, donde no nos fue demasiado bien, y acomodarnos nos costó bastante», admitió a Dame Pelota.

Sin embargo, «con trabajo y el esfuerzo de todas las chicas, hoy podemos estar en una nueva final», añadió

Luego, recordó que hace siete años llegó al CAI de nuestra ciudad, donde primero fue entrenadora y, a partir de 2021, se convirtió en jugadora.

«Hoy es mi último partido acá, en casa. La verdad es que la vida adulta no me está posibilitando entrenar como me gustaría. Por eso, este es un partido muy emocionante para mí, y se disfrutó mucho», dijo.

En el balance global, Noelia recordó que el equipo rojo ha tenido dos ascensos y un descenso en la Asociación Bahiense.

«Son pibas que la vienen remando mucho. La gente del club ha apostado, con esta hermosa cancha, al desarrollo del hockey de toda la zona. Esto emociona mucho», subrayó.

El equipo de nuestra ciudad se impuso 2-0 este sábado en los penales tras el vibrante 3-3 en el tiempo regular. (17-11-24).