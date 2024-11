Spreen, Riestra y un papelón que dejó a todos enojados

Nota de Cristian Dellocchio en Página 12

La movida de Deportivo Riestra de poner en cancha (¡y de titular!) al streamer o influencer conocido como Spreen ante el puntero Vélez, definitivamente no pasó desapercibida. La decisión de sacarlo apenas pasó un minuto de juego y después de que un compañero suyo pegue una patada alevosa para parar el partido, tampoco. Spoiler: (casi) nadie quedó contento.

Vélez empató con Riestra, un resultado que valorará (o no) con el tiempo

De un lado, los puristas del fútbol se quejaron en la previa. Que «es una vergüenza» o «un papelón mayúsculo», que «están hiriendo de muerte al fútbol argentino», que «es un partido donde se juegan cosas importantes», que algo así «amerita cambio de reglamento», que «la culpa es del pibe», que «la culpa no es del pibe sino del entrenador»…

Del otro, los que se paran en el más entretenido lado «a ver qué pasa» de la vida se decepcionaron rápidamente. Que «no tienen vergüenza», que «es cualquier cosa», que «cómo lo vas a sacar al minuto», que «al menos dejalo tocar una pelota», que «perdiste una ventana de cambios en un partido con mucho en juego», que fue un «show pésimamente manejado», que «la culpa no es del pibe pero un poco sí»…

La iniciativa -por llamarla de alguna manera- pareció haber enojado a todos a excepción del sponsor de Riestra, empresa cuyo dueño también oficia de mandamás en el club y que hasta puso su marca en los botines de Spreen. Ojo, tampoco habrán quedado demasiado disconformes los habitués del mundo de las apuestas deportivas online (se podía apostar a si jugaba o si había un cambio durante los primeros minutos, por ejemplo).

En cuanto a los protagonistas, Gustavo Quinteros, DT de Vélez, optó por callar: «Tengo una opinión formada pero no quiero ofender a nadie». Mientras que Cristian Fabbiani, de Riestra, también eligió esquivar el bulto en diálogo con radio La Red: “Sabía todo lo que iba a pasar con Spreen pero a mi no me afecta; me quedo con lo más importante que es el resultado contra el puntero del campeonato”.

Por Iván Buhajeruk (el streamer de 24 años), qué decir: se habrá llevado su buena moneda, podrá contar que «jugó» ocho segundos de tiempo neto en Primera -luego el partido estuvo parado por la murra de Pedro Ramírez a Thiago Fernández- y hasta se ganó un perfil de futbolista en el célebre sitio futbolero Transfermarkt.

Además, vale destacar que actuó muy bien su papel de futbolista profesional, al menos en las prácticas de la semana y en la entrada en calor. Incluso hasta en su salida de la cancha, devolviendo los aplausos de la tribuna aunque sin poder disimular una sonrisa picaresca por haber protagonizado un papelón propio del fútbol empresarial que tanto se viene pregonando y que dejó inconformes hasta a quienes lo bancaban. (13-11-24).