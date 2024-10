Lo ganaba Independiente 2-0, pero San Martín lo empató en el complemento

Independiente y San Martín igualaron esta noche 2-2 en la cancha del «santo». La visita se fue 2-0 arriba al descanso, pero el local lo terminó igualando en el complemento.

Diego Banegas y Nicolás La Petra anotaron los goles del elenco de la dupla Juan Flores – Mauro Denegri. Alan Vega y Juan Garay convirtieron para el albiazul.

El partido completó la prolongada 14ta. fecha del certamen, que había comenzado el miércoles pasado con la victoria 2-0 de Ferroviario sobre Porteño, siguió el viernes con la goleada de Atlético 4-0 frente a Progreso y que el domingo entregó el empate 1-1 entre Suteryh y SUPA.

POSICIONES: Atlético, 25 puntos; Independiente y Villa Rosa, 22; Porteño, 19; Ferroviario, 18; Suteryh, 17; San Martín, 13; SUPA, 12; Progreso, 3.

PRÓXIMA FECHA (15ta.): Atlético vs. Porteño, SUPA vs. Progreso, Independiente vs. Suteryh y Villa Rosa vs. San Martín. Libre: Ferroviario. (28-10-24).