Con el apoyo del macrismo, el Gobierno logró mantener el veto a la ley de financiamiento universitario

Con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones sobre 249 legisladores presentes en la Cámara baja, la Cámara de Diputados convalidó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, hizo uso de su voto –a pesar de que no requería desempate– y ratificó la posición del oficialismo de recortar los fondos para la universidad pública y grauita.

Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria, criticó a quienes defienden el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo. “De algunos no me asombra: siguen hablando de libertad y no se ponen colorados. La libertad es otra cosa, la libertad es poder elegir tener oportunidades, y para tener oportunidades quienes presiden las estructuras del Estado tienen que financiarlas con políticas públicas y generar esas políticas públicas”, planteó sobre los legisladores de La Libertad Avanza.

Y agregó, en un mensaje a los diputados del PRO, que adelantaron que acompañarán el veto de Milei: «Hay otros que ya no son ni juntos ni el cambio. Son el trencito de la tristeza del Gobierno actual. No representan nada y vienen acá y hablan de Sergio Massa, de nuestro espacio político, de nuestros gobernadores, porque no pudieron salir nunca más a la calle con Mauricio Macri a marchar por nada, porque entregaron las banderas y se fueron de la peor manera».

Moreau sostuvo, en ese sentido, que los diputados del PRO «envidian al presidente Milei, porque está haciendo lo que ustedes querían hacer y no se animaron a hacer. Ni siquiera tienen la valentía política de haber cumplido el plan de gobierno que pregonaban. Entonces ahí van, viendo si se quedan en este proceso de exterminio con Aerolíneas (Argentinas), si les salvan el juicio del Correo (Argentino) o si se llevan algo más. No sean hipócritas», denunció.

Facundo Manes, diputado de la UCR, defendió este miércoles la ley de Financiamiento Universitario y dijo que «los países que están desarrollados» le deben su desarrollo a «sus sistemas educativos y científicos».

Para el neurocientífico, «la educación pública es un derecho que define a nuestra Nación» y es «el corazón de la identidad argentina».

«Cuando pienso en la educación no pienso en estadística o en un presupuesto. Pienso en inversión, en esperanza. Pienso en millones de argentinos que encontraron en la educación la posibilidad de ser alguien y de soñar», manifestó. En ese sentido, le envió un sentido mensaje a los estudiantes que están movilizándose en defensa de las universidades y les pidió que «no se resignen» y que «salgan como lo hicieron hoy para reescribir la historia».

«Presidente (Javier) Milei, no nos va a salvar usted, no nos va a salvar un mesías, nos va a salvar la educación», finalizó. (Página 12). (10-10-24).