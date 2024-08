Buscan regular el uso de celulares en las escuelas primarias bonaerenses

La comisión de Legislación General del Senado bonaerense despachó este martes de forma unánime un proyecto unificado del legislador camporista, Emmanuel González Santalla, y de la senadora del GEN, Lorena Mandagarán, para promover el uso responsable de las pantallas en las escuelas primarias y en la primera niñez.

En ese sentido, el oficialismo y la oposición que componen la comisión de Legislación General, que preside el peronista Gustavo Soos, dejaron de lado sus diferencias y dieron el visto bueno al texto de unificado para promover el uso responsable de los celulares durante la estadía de los alumnos en las escuelas primarias, y para concientizar acerca de los riesgos que tiene la exposición de las pantallas en los niños de hasta 12 años.

De esta manera, se espera que el texto de Santalla y Mandagarán sea ingresado en el orden del día de la próxima sesión del Senado bonaerense, debido a que cuenta con una moción de preferencia. De no haber sorpresas, la normativa podría llegar a recibir media sanción debido a que todos los sectores que componen la comisión de Legislación General la aprobaron.

“Los asesores pusieron lo mejor para llegar al mejor proyecto unificado, todos resignaron algo en pos de que salga una iniciativa conjunta. Quiero agradecer al senador Carlos Kikuchi que tenía algunas observaciones y no se pudieron incorporar porque no daban los tiempos, me tomé el atrevimiento de proponerle que presente un proyecto en ese sentido y que pida el giro a esta comisión. Toda iniciativa es perfectible pero estamos sacando un despacho de excelencia, todos están invitados a presentar sus normativas y tratarlas como este texto”, valoró el senador Soos en exclusiva con Diputados Bonaerenses.

Sucede que, el senador libertario dialoguista, Carlos Kikuchi, que avaló esta tarde el proyecto de Santalla y Mandagarán, mencionó que se pudo haber agregado un articulado para incorporar la regulación del uso de las pantallas no solo en las escuelas primarias, sino también en las secundarias.

“El proyecto nos parece excelente pero incorporaríamos las escuelas secundarias, es en el mismo sentido de la reglamentación que realizó CABA. En Francia, Alemania y China también ocurre que iniciativas de este tipo alcanzan a las escuelas primarias y secundarias. Las sanciones son bastante altas, como la quita de teléfonos de hasta 24 horas. En pos de la unanimidad, lo voy a acompañar pero creo que habría que incorporar a las escuelas secundarias”, destacó también en diálogo con este medio el senador Kikuchi.

Vale mencionar que, en la mañana de este jueves el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que los estudiantes secundarios no podrán usar el celular durante las clases ni en los recreos, ya que estarán guardados bajo el control del docente a cargo. No obstante, esta medida fue realizada por medio de una resolución del Ministerio de Educación, a diferencia de lo que sucede en la Legislatura bonaerense en donde todos los sectores están siendo parte del debate para regular las pantallas en el ámbito educativo.

Por su parte, la representación del PRO en la comisión de Legislación General del Senado bonaerense, Christian Gribaudo, también puso la firma en el dictamen unificado sobre el proyecto para promover el uso responsable de las pantallas en las escuelas primarias, y subrayó que el mismo va en línea con la política anunciada esta mañana por Jorge Macri.

“Quiero resaltar el trabajo de la comisión en un tema tan importante, todos los que tenemos hijos adolescentes conocemos esta problemática. Si hacemos una ley y no trabajamos en nuestra familia y entorno, va a ser más complicado porque no existen leyes mágicas. Santalla y Mandagaran fueron flexibles y aceptaron modificaciones. Entre todos tenemos que cambiar esta realidad, no se resuelve el problema prohibiendo el uso. Es un gran desafío mantener la atención de los chicos, ya no alcanza con un docente dando un tema en el aula. Necesitamos que las currículas sean mucho más desafiantes”, señaló Gribaudo ante la consulta de Diputados Bonaerenses.

Es preciso recalcar que, esta iniciativa sobre el uso de las pantallas en las escuelas había iniciado su camino legislativo a finales de junio en la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Senado bonaerense, en donde especialistas avalaron de manera contundente los proyectos de Mandagarán y Santalla. Ahora, con el dictamen unificado de Legislación General, el texto parlamentario saltará derecho al recinto.

Senado bonaerense: de qué trata el proyecto para regular las pantallas en las aulas

En rigor, el proyecto que recibió luz verde de la comisión de Legislación General del Senado bonaerense tiene por objeto o promover el uso seguro y responsable de pantallas, informar y concientizar a la población sobre los riesgos y efectos nocivos de la exposición en las infancias, y regular la utilización de los celulares por parte de los alumnos del nivel primario durante su permanencia en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia de Buenos Aires

En ese sentido, los chicos y chicas que cursen su educación primaria no podrán utilizar sus celulares durante la jornada educativa, salvo que lo requiera y/o autorice el docente a cargo para dar cumplimiento a los objetivos pedagógicos propuestos en el plan de estudio correspondiente.

Asimismo, la iniciativa también propone la realización de campañas de difusión y concientización sobre el uso responsable de los celulares en las escuelas en las páginas y plataformas digitales del Gobierno bonaerense, y la colocación de cartelería en centros de salud, instituciones educativas y demás locaciones con el fin de informar acerca de los riesgos de la exposición a pantallas en niños de hasta 12 años de edad.

Previo a su unificación, las iniciativas de los legisladores tenían algunas diferencias. El de Mandagarán plantea en rasgos generales la obligatoriedad de que los establecimientos del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires exhiban cartelería y/o folletería acerca de los riesgos y efectos nocivos que ocasiona la exposición a pantallas en los niños de hasta 12 años, con recomendaciones sobre el uso saludable de la tecnología.

En el caso de la propuesta de Santalla, directamente busca prohibir “en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires el uso de dispositivos digitales por parte de alumnos y alumnas de nivel primario, durante su permanencia en los establecimientos de educación pública o privada, y cuando su utilización no fuera requerida por personal docente”. (Fuente Diputados Bonaerenses). (09-08-24).