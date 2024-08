Alexis Vega, el goleador de nuestra ciudad que cumplió 100 partidos en San Francisco

El dorreguense Alexis Vega es una de las figuras de San Francisco, el equipo de Martín Carrillo que desde hace dos años viene siendo gran protagonista del fútbol de la Liga del Sur. El “Santo”, que en su primer torneo en el Oficial fue finalista del Apertura, inició el segundo tramo de la temporada con una victoria por 2-1 frente a Villa Mitre, precisamente con un gol del delantero, la tarde que cumplió 100 partidos con la camiseta celeste.



Sobre el éxito del sábado pasado en Villa Italia, Vega, en diálogo con el programa “Ligados”, de Rivadavia Bahía Blanca 106.3, mencionó: “Por suerte se dio la victoria y arrancar con el pie derecho como en el Apertura. Con Villa Mitre fue un partido durísimo porque es un equipo intenso, los chicos corren mucho, no paran un minuto. Y el final fue difícil, se nos vinieron y ‘Juani’ (por Argañín) aportó lo suyo (atajó un penal en la última jugada) para que podamos ganar”.

A su vez, Alexis se refirió al centenar de encuentros con San Francisco: “Llegué a los 100 en este partido, un número que me sorprende porque lo logré en poco tiempo. Lo que pasa es que hemos jugado muchos partidos en las últimas temporadas (el ‘Sanfra’ ha jugado el Prefederal y el Federal Amateur en 2023). La verdad que fue muy lindo el reconocimiento que me hizo el club y por suerte después pude hacer el gol que sirvió para lograr la victoria. En este torneo vamos a buscar ser más constantes y no caernos como en el cierre del Apertura”, indicó.

Por último, Alexis Vega se refirió a sus características como jugador: “Siempre jugué de delantero, de ‘9’; a veces también de extremo por afuera, pero generalmente he jugado como referencia de área y siempre me gustó hacer goles”, dijo el ex futbolista de San Martín de Coronel Dorrego, Villa Mitre y Villa Dálmine. (Fuente BH Info). (03-08-24).