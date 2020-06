Esto pasaba hace 5 años: ambicioso proyecto educativo para la vinculación temprana de estudiantes con el mundo laboral

Así lo informó LA DORREGO el 30 de junio de 2015:

El inspector de Enseñanza de Educación Técnica de la Región 21, Cesar Caballín (foto), explicó por LA DORREGO los principales detalles del proyecto denominado “Inserción y Vinculación Temprana con el Mundo del Trabajo”.

Esta propuesta apunta, en una primera etapa, a proponerle a las empresa que las escuelas puedan ser proveedoras de distintos tipos de equipamiento, instrumental y herramientas en un formato de producción a desarrollar en las Prácticas Profesionalizantes de los alumnos del 7mo año.

De esta manera, en el marco de Proyectos Productivos Internos, las escuelas se convertirían en proveedores de la Empresa Electro-tools, siendo esta una primera etapa del proyecto.

En una segunda etapa, y luego del afianzamiento en la producción, se pensaría en la posibilidad de desarrollar cooperativas escolares (que funcionen dentro de los entornos formativos de las Escuelas) con alumnos y con ex alumnos que por diferentes razones no estén insertos en el mundo del trabajo y la Producción.

Caballín consideró que la participación de ex alumnos se considera debido a la dificultad de inserción laboral de los egresados en Localidades con bajo porcentaje de empresas del sector y que es predominante en la Región y, asimismo, evitar el desarraigo de los jóvenes que emprenden la búsqueda de destinos inciertos por no considerar las propuestas locales de trabajo, ya que no cumplen con las expectativas de su formación como técnicos.

Luego, en una tercera y más ambiciosa instancia, se buscará el desarrollo de un emprendimiento externo al espacio físico y sin una vinculación directa con la escuela.