En Bahía Blanca analizarán acciones legales contra Makro por discriminar a una trabajadora del Hospital Municipal

Desde el Municipio de Bahía Blanca analizarán tomar acciones legales contra el supermercado Makro por discriminar a una trabajadora del Hospital Muncipal.

El secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, le dijo a La Nueva. que fue una “acción de discriminación, basada en la ignorancia de quien determinó esa norma”.

Y agregó: “No aporta absolutamente nada al control de la enfermedad, es estigmatizante”.

Estefanía Hardoy, de 34 años e instrumentadora quirúrgica, denunció ayer que no la dejaron ingresar al supermercado de la avenida Cabrera al 4.100 por ser una trabajadora del Hospital Municipal.

Hasta el momento, dos enfermeros del Municipal dieron positivo de coronavirus: un hombre de 32 años y una mujer, de 42.

“Nos solidarizamos con la trabajadora de Hospital Municipal que fue víctima. El lunes vamos a hacer la consulta con la secretaria legal y técnica”, contó Jouglard.

El secretario de Gobierno comunal sostuvo que estas acciones no ayudan al control sanitario: “La enfermedad no puede ser vergonzante, las personas que se consideran sospechosas estaban en aislamiento y este no es el caso”.

“Primero me pareció que podía ser una fake news, después de que el Hospital lo confirmara me sorprendió que un hipermercado de esa magnitud no puede tomar una medida basada en tanta ignorancia”, finalizó el secretario de Gobierno municipal.

¿Qué pasó con la trabajadora de la salud en Makro?

“Fui a hacer una compra, como cualquier persona, con las medidas de seguridad que todos tenemos por esta pandemia. Para ingresar había cola en la que mantuvimos la distancia y, cuando llegabas, te ponían alcohol en gel en el carro y en las manos, te tomaban la temperatura y te hacían unas preguntas; por supuesto, todos las contestamos”, relató Estefanía a La Nueva.

“Te preguntaban si habías tenido contacto con alguna persona que haya trabajado en el Hiper de la Cooperativa o en el Hospital Municipal de Bahía. Les dije que sí, así que me pidieron que me haga a un lado y que espere que iban a venir a hablar conmigo. Me pareció que no tenía nada que ocultar, así que me quedé esperando”, continuó.

La sorpresa llegó minutos más tarde.

“Vino un chico, aparentemente un supervisor, y me volvió a preguntar, así que le dije que trabajo en el Hospital Municipal. Me dijo que no me iban a dejar pasar para preservar la seguridad de las personas. Yo no estoy en aislamiento. Nosotros en el hospital cumplimos todo el protocolo y se tomaron medidas con las personas que están infectadas. El resto estamos habilitados para circular con todas las medidas”, siguió, incrédula.

“Yo, con mi inocencia, no pensé que me iban a hacer ese planteo. No tiene nada de malo que vaya a comprar, que me hagan ese planteo me desencajó. Te dejan ahí a un costado como si vos estuvieras haciendo algo malo. Le comuniqué que vaya a decirle al que lo mandó que nosotros ya tenemos protocolos en el hospital”, advirtió.

“Me di vuelta y me fui”, dijo Estefanía ya en su hogar.