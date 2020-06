La comuna dio recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

La Municipalidad de Coronel Dorrego insistió hoy miércoles tener en cuenta los cuidados necesarios para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Recomendaciones para tener en cuenta

El monóxido de carbono es un gas venenoso que en altas concentraciones puede ocasionar la muerte en pocos minutos.

NO TIENE COLOR (INCOLORO)

NO TIENE OLOR (INODORO)

NO TIENE SABOR (INSIPIDO)

NO IRRITA LOS OJOS NI LA NARIZ

Y se produce por la mala combustión del gas natural, la leña, el carbón y otros combustibles.

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

Recordar que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños. Muchos de los accidentes fatales se deben a calefones de funcionamiento incorrecto.

Apagar estufas por la noche, y cuando no sean realmente necesarias.

NUNCA usar hornallas de cocina y/o el horno como forma de calefacción.

Hacer revisar todos los años -por un gasista matriculado- las estufas, estufas catalíticas y las pantallas infrarrojas y las salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado.

Verificar que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación. Un simple espacio por donde circule y se renueve el aire, es fundamental y puede salvar una vida.

No usar braseros o estufas a querosén para calefaccionar. Si no puede evitar usarlas, enciéndalas en el exterior y antes de acostarse apáguelas y retírelas del ambiente. Es preferible abrigarse con más ropa.

Mantenga siempre los ambientes ventilados.

SÍNTOMAS COMUNES DE INTOXICACIÓN

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Mareos

Debilidad

Cansancio y/o pérdida de conocimiento

ANTE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS

Retirar a las personas que se encuentran en el lugar contaminado

Abrir puertas y ventanas

En todos los casos, concurrir al hospital o centro de salud más cercano: el tratamiento adecuado evita complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas después.