Denuncian que las grandes cadenas siguen vendiendo productos no esenciales

En medio de la pandemia y la consecuente aplicación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en varios municipios se le prohibió a las grandes cadenas de supermercados no comercializar productos que no sean esenciales (alimentos, limpieza e higiene) con el fin de no perjudicar a los comercios que deben permanecer cerrados, como los de venta de electrodomésticos y jugueterías, entre otros.

Sin embargo, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) puso el grito en el cielo ante la actitud de hipermercados y supermercados que, desoyendo lo establecido, venden productos nos esenciales. Desde CAME plantean la desigualdad con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados en la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería, calzado, etc; no están habilitados para abrir. Sin embargo, señalan, las grandes superficies como hipermercados, gozan de esta excepción en el decreto presidencial y siguen vendiendo mercaderías no esenciales.

Ante esta situación, CAME evalúa realizar una denuncia en Defensa de la Competencia, por trato desleal. Es que los comerciantes de electrodomésticos, indumentaria, juguetería, librería, blanquería, marroquinería, calzados, artículos de bazar y para el hogar, entre otros rubros, están haciendo un gran esfuerzo económico para subsistir ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, acumulando deudas.

Desde CAME informaron que “las grandes cadenas están ofreciendo descuentos especiales de productos aprovechando la circunstancia”, mientras que en la última medición de CAME las ventas minoristas retrocedieron un 57,6% en abril, más aún los rubros que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75%. Además, el 94,5% de las pymes relevadas no pudieron cubrir sus costos operativos.

Esto se vio reflejado en un informe difundido ayer por el INDEC, que revela que las ventas en supermercados y mayoristas crecieron casi 70 por ciento de manera interanual, lo que significa una suba de más de 10 puntos a precios constantes.