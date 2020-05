Di Pascuale cuestionó a las autoridades de Monte Hermoso por el estado del Faro Recalada

El exintendente municipal de Monte Hermoso, Marcelo Di Pascuale, envió una nota con un par de fotos a la redacción de LA DORREGO que compartimos a continuación:

Y EL GIGANTE SE RINDIÓ

El Faro Recalada a Monte Hermoso, el más alto en toda Sudamérica finalmente se apagó, después de 114 años de mantenerse erguido y destellante con su potente haz de luz. El gigante de acero cayó rendido frente a la inacción de quienes debieron ser fieles custodios de este verdadero icono de nuestra ciudad. Lo que no pudieron hacer cientos de miles de temporales, ni los vientos huracanados más fuertes del planeta que lo azotaron durante años lo lograron funcionarios que no supieron, no pudieron o no quisieron cumplir con su deber.

Hace ya más de tres lustros la Municipalidad de Monte Hermoso suscribió un convenio con el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina a partir del cual se procedió a la reparación y pintado de la estructura de acero como así también a la creación de un museo histórico naval instalado en dependencias existentes al pie del faro, todo con la inestimable colaboración de la gente del museo de la Base Naval Puerto Belgrano, un subsidio del estado Nacional y el de vecinos de nuestra comunidad que realizaron distintos aportes, uno de los más emblemáticos fue el de Nicola Suzic, constructor de barcos y pionero de Monte Hermoso que donó su bien más preciado, su velero “Frankopan” una embarcación histórica que lamentablemente se encuentra tirado y en un estado de abandono total. Quiero aprovechar estas líneas para pedir disculpas a sus familiares por haber faltado a la palabra empeñada y no haber mantenido esta verdadera joya en buen estado de conservación.

A raíz de los trabajos realizados la Armada cedió a favor del municipio la posibilidad de explotar turísticamente las zonas puestas en valor, lo que permitió el inmediato ingreso de recursos a la arcas municipales a partir del cobro de un derecho de ingreso, los que debieron ser depositados en una cuenta especial aprobada por ordenanza y destinada exclusivamente al mantenimiento del complejo Faro Recalada .Ahora la pregunta es: Adonde fueron a parar los dineros recaudados durante años cuando deberían ser usados para un único fin …? Indudablemente el destino no fue el convenido, seguramente tuvieron algún otro empleo .Pero lo cierto es que la realidad duele, el abandono y la decidía pusieron de rodillas a este verdadero emblema que vio nacer, crecer y desarrollarse a nuestro amado Monte Hermoso.

Las ciudades más importantes del mundo turísticamente hablando no solamente invierten, si no que cuidan celosamente aquellos monumentos que como El Faro Recalada, además de un atractivo y una fuente de recursos constituyen la génesis y son parte de su historia.

Monte Hermoso nació junto al faro, es la estructura símbolo del balneario y nadie lo puede imaginar apagado y mucho menos en el estado herrumbroso en que se encuentra hoy , habrá algunos que no les importa, otros quizás no les interesa, pero seguramente seremos miles de Montehermoseños a quienes nos caló hondo esta situación y que además no solamente estaremos alertas reclamando sino que a partir de ahora seguramente participaremos activamente en defensa de nuestro fiel custodio… por qué a muchos de nosotros, sí nos importa…..