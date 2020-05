Glifosato, arsénico, agua, cáncer: el debate volvió al Concejo local

Por Pablo Javier Marcó

El Concejo Deliberante analiza un proyecto presentado por el bloque de la oposición tendiente a que el gobierno municipal convenga con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad del Sur u otro organismo público de nivel provincial o nacional la realización de análisis del agua de nuestro distrito, incluida la de los pozos de las escuelas rurales.

Según los considerandos, la iniciativa apunta a conocer la proporción de arsénico que la misma posee y comprobar la presencia o no de glifosato u otras sustancias (“agrotóxicos”).

El proyecto, que pasó a comisiones por decisión del mayoritario bloque del oficialismo, contempla que el Departamento Ejecutivo, una vez obtenidos los resultados, los informe al Concejo y a toda la población.

La exconcejala del Frente de Todos – Partido Justicialista, Ana Lía Canavesi, destacó que según la Organización Mundial de la Salud, Argentina es uno de los países que presenta los más altos niveles de arsénico en el agua.

“Sabemos también que la exposición prolongada al arsénico puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También es sabido que desde 1996, en la Argentina comenzaron a utilizarse semillas genéticamente modificadas que son resistentes a herbicidas, y eso fue lo que llevo al uso, cada vez mayor, de glifosato”, especificó.

Según Canavesi, en la actualidad, de 25 millones de hectáreas sembradas, con soja, algodón, maíz, que son genéticamente modificadas. Y en esas zonas se utilizan 250 millones de litros de glifosato en un año, lo que convierte a la Argentina en el país que consume la mayor cantidad de glifosato por año y por habitante.

“Los resultados, si sumamos a estos estudios a los que hago mención, de ese equipo de científicos del Conicet, son concluyentes. Las sinergia entre el arsénico y el glifosato son muy poderosas. Si el arsénico, podríamos decir, tienen una potencia de 100; el glifosato, por separado, también otra potencia de 100. La sinergia, la unión, el combo entre ambos, no suma 200. Según los investigadores supera, tal vez, los 300”, precisó.

“Es por eso que pedimos que se actualicen los estudios del agua en el distrito de Coronel Dorrego (para que) podamos tener la seguridad, si realmente tenemos o no agrotóxicos en el agua. Y de tenerlos, el glifosato, por ejemplo, en qué proporciones”, añadió.

Canavesi también solicitó una reactualización de los niveles de arsénico en el agua de nuestra ciudad.

“Tenemos que ser prudentes”

Por su parte, la titular de la bancada de UCR – Juntos por el Cambio, Priscila Minnaard, aclaró inicialmente que su bancada iba a pasar el proyecto a comisiones internas del cuerpo, y aclaró que el tema ya había sido debatido dos o tres veces por el Concejo dorreguense.

“Desde el primer debate hasta la última disposición aprobada, en el año 2019, no ha habido cambios significativos respecto a lo que es el glifosato y su uso. Todavía está vigente, su comercialización y su uso no está prohibido, y creo que desde ahí tenemos que partir para pedir cualquier tipo de intervención”, acotó.

En referencia a los dichos de Canavesi, Minnaard aseguró que “por lógica, Argentina va a ser uno de los países que más herbicidas y agroquímicos use porque es uno de los países más grandes en su extensión territorial y dependemos mucho de lo que es la actividad agropecuaria”.

“Es una de las actividades principales de nuestro país y por eso los números de uso de herbicidas y de agroquímicos son altos desde hace mucho tiempo. Decir también, o por lo menos es mi costumbre, cuando recibo los proyectos ir, mirando bien y leyendo los considerando, si bien lo determinante es lo que pide en el articulado, los considerandos dicen mucho. Y veo acá datos que son bastante remotos…”, dijo.

Más adelante, subrayó: “Tenemos que ser muy prudentes cuando uno da por sentado determinada información, porque si busco bibliografía sobre casos de cáncer por glifosato, los voy a encontrar. Pero carecen totalmente de fundamentación científica. También así, la otra información. Sentarme y buscar que el glifosato no produce cáncer, no es tóxico, también voy a encontrar de esa información. Pero tampoco creo que sea certera. Entonces, siempre nuestra discusión respecto a este tipo de proyectos ha sido tomarlo de manera seria…”.

Otras consideraciones

Ana Lía Canavesi: “Yo no subestimaría esta situación. Es cierto que puede haber dos partes de una biblioteca. Hay negocios por un lado y salud por la otra… Alemania, anunció que a partir del 2023 prohibirá el glifosato, por algo será. Estados Unidos tiene juicios también por este tema… Creo que este Concejo Deliberante debería comenzar a ayudar a pensar en llevar a cabo otro tipo de agricultura como la agroecológica… Están hablando de las sustancias que aparecen en el agua de Tres Arroyos y Claromecó para la protección de la biota acuática, estos niveles deberían ser 10 veces menor a ese valor, para proteger al 95% de las especies. Con este proyecto dejamos abierto a la buena voluntad, al análisis y al estudio del agua por la salud de los vecinos del distrito de Coronel Dorrego”.

Priscila Minnaard: Voy a coincidir con la concejal Canavesi. Me dio los ejemplos de prohibición del glifosato de países no localidades. ¡Paises! Esta es una decisión, un estudio y una investigación que tiene que hacer un gobierno nacional. Y en los 70 años que hace que existe el glifosato, ningún gobierno nacional, de ningún color político lo hizo. Voy a coincidir con la concejal Canavesi (que) debe haber millones de intereses económicos. Y creo que no es esa la discusión que tenemos que tener nosotros. Ni pararnos de un lado ni del otro. Por defecto, se cree que este bloque está parado de un lado, y en reiteradas oportunidades hemos intentado dejar bien en claro que nuestra bancada está parada del lado del vecino. (Ecos de mi ciudad).