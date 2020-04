POR CÉSAR MC COUBREY (*)

Dice la canción que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.

Hace hoy 10 años volvía a este lugar, que uno siente como propio, donde nació como LU26 y ahora es LA DORREGO. Y lo hacía porque Dios dispuso que fuera así, las circunstancias lo quisieron y hubo personas que permitieron que todo se alineara para que desde el 19 de abril de 2010 NI MÁS NI MENOS ocupe un lugar en la tarde de esta emisora. No voy a mencionar a nadie en particular en este agradecimiento pero desde el amigo que fue el nexo para volver, pasando por todos los compañeros y auspiciantes y a quienes me dieron la posibilidad de desempeñarme en otras emisoras antes de llegar aquí, mi eterno reconocimiento. Y por sobre todo a mi familia que alentó, acompañó y sostiene esta pasión que es “hacer radio”.

NI MÁS NI MENOS cumple 10 años en LA DORREGO y con el lema: “tratar de pasarla bien” de lunes a viernes desde las 17 ocupa un lugar en la radiofonía local en un horario donde se arma la agenda informativa para la jornada siguiente, esto hace que, y ahora en plural, debamos comunicar la inmediatez pero a la vez creyendo que la audiencia necesita un remanso, un acompañamiento y algo de tranquilidad. En base a esa convicción tratamos de armar el programa con la música y las palabras que nos parecen adecuadas. Con el mayor respeto posible intentamos agradar al oyente que es el destinatario y juez de nuestro mensaje y lo hacemos sin recelar, ni rechazar, ni despreciar otras opciones, sospechando, eso sí, que con este aporte acompañamos. Por estas épocas, el Coronavirus, nos obliga a estar encerrados y entonces la radio como ningún otro medio de comunicación acompaña e informa mientras tu vida sigue. Estos 10 años encuentran a NI MÁS NI MENOS sintiendo su presencia en la comunidad.

GRACIAS.

(*) CONDUCE NI MÁS NI MENOS, DE LUNES A VIERNES, DE 17 A 20.