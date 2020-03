Murió Amadeo Carrizo: así evocaba Fabián Barda su paso por Dorrego

El Día del Arquero: Amadeo

Carrizo en Dorrego

“El día del arquero”… frase que solemos usar para reafirmar que algo nunca va a ocurrir. Existe un proyecto de ley para declarar el 12 de junio como tal ya que ese día nació Amadeo Carrizo.

El gran Amadeo jugó desde 1945-1969 en River Plate, después hasta el 70 en Millonarios de Colombia, considerado por muchos como el más grande de todos. Revolucionó el puesto de guardameta desde lo técnico y táctico hasta lo estético (fue el primero en usar, guantes, rodilleras y el tono pastel en los buzos). Jugó el Mundial de Suecia del ’58, tuvo su revancha en la Copa de las Naciones del 1964.

Se apruebe o no la ley, Dorrego tuvo su día del arquero y, precisamente, con Amadeo.

La historia es así: Ferroviario cumplía su cincuenta aniversario, Don Gumersindo Dimatz, presidente por entonces de la entidad, le sugiere a Marta Vega que traiga algún jugador de River para una fecha especial.

La familia Vega, Doña Rosa, Jorge y Marta tienen sangre riverplatense, tenían contacto y acceso libre a entrenamientos y partidos, se vincularon con las figuras eternas del equipo de la banda roja. Marta, para la época, se salía del modelo de mujer de esos años porque le gusta el fútbol y el automovilismo, además es piloto de avión. Alternó tareas en radio en las transmisiones del Turismo de Carretera, sumando horas de vuelo y sus escapadas al Monumental. Tal es la pasión de los Vega que la tarde del partido en el estadio de la “Doble Visera” de Independiente en que muere al salir el recordado José María Gatica, no solo estaban en la cancha sino que iban en el micro que seguía al de Gatica desde donde cayó (conducido por el Padre de los Cirigliano), cosas de la vida también en la tribuna se encontraron con Don Gregorio Themtham y Ricardo Fuertes (recién asumido Ministro de Economía de la provincia).

Marta comenzó el operativo, dudaba entre Artime con el que tenía también mucha confianza o el gran Amadeo. Fue piloteando un Cessna junto a Gustavo Acosta, por entonces instructor del Aero Club, aterrizaron en Don Torcuato (Marta quería en Aeroparque), al día siguiente a las siete de la mañana pasaron a buscar al homenajeado, el vuelo de regreso, acompañado de una caja de bombones que prácticamente los devoró Amadeo, fue perfecto.

El anuncio de la llegada eran varias vueltas por el aire del pueblo, el clima de verdadera manifestación popular comenzó a percibirse en el Aero Club donde una multitud se agolpó, una larga caravana desde el Cristo a la Plaza Central, frente al Mástil todo el pueblo y las autoridades porque, precisamente, era 9 de abril, 79° aniversario de la ciudad.

El entonces Comisionado Municipal, Jorge Brussa, le dio la bienvenida en nombre del pueblo de Dorrego, se desarrolló el acto oficial, hubo un almuerzo popular en el Vivero Parque y después en cancha de Ferroviario, todavía los arcos dando a la Avenida Álvarez y al viejo horno de Ladrillo de los Fernández, la Selección de Dorrego le ganó 2 a 0 a la Selección de la Base naval, luego Ferroviario con H.López, Chiaradía, Palomar, Lara , Fernández, Di Croce, Lizarrondo, Boutempo, Bermúdez, Jure, Castiglione, Brussa, Campos y Maldonado derrotó a Dorrego 3 a 2, aunque mucho no importó cómo salieron porque la multitud seguía acercándose al alambrado para ver a su ídolo. Amadeo hizo jueguitos en el medio del campo, saludo a dirigentes, a jugadores aurinegros, se sacó fotos con todo el mundo.

Después la casa de los Vega fue un desfile de vecinos de River, de Boca, Ferroviario, de Independiente, no importaba, porque todos querían verlo. Lo llevaron un rato a otra vivienda para que pudiera descansar, Dorita Bermúdez al volante de un Fiat 600 con Marta Vega de co- piloto le hicieron un “city tour” por nuestras calles, compartió una cena en la casa de Julián Belussi (por entonces presidente de la Liga de Fútbol) en Monte Hermoso y después volvió, no sin antes, como para demostrar su popularidad, el avión que ya estaba carreteando en Espora, volvió y recogió a Amadeo que llegaba tarde a tomarlo.

Coincide esa visita con sus últimos días en River ya que termina su carrera en Colombia.

La gran manifestación popular que generó está entre las grandes jornadas de este pueblo y, mientras se ande buscando el día del arquero, podemos decir que el 9 de Abril de 1969, en Dorrego, al sur, tuvimos nuestro Día del Arquero.

*NOTA PUBLICADA EN LA DORREGO EL 31 DE AGOSTO DE 2018.