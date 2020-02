“Buscamos poner al club lo más arriba posible”

Por Mauro Denegri (*)

En busca de seguir creciendo y captando jóvenes el Club Atlético Social y Deportivo San Martín incorporó el hockey a las disciplinas que ya venía brindando. Para conocer los pormenores dialogamos con su profesora Macarena Robles.

En una ciudad pequeña como la nuestra los clubes y las entidades deportivas cumplen un papel preponderante no solo en lo estrictamente deportivo sino también en el plano social, sobre todo en lo que tiene que ver con la contención de los niños y niñas que concurren a los mismos. Los dirigentes locales no están exentos a esto y tratan de hacer valer, con todo el sacrificio que esto conlleva, el conocido axioma que reza “un chico más en el club es un chico menos en la calle”. Es por esto que la dirigencia del club Atlético Social y Deportivo San Martín, que desde hace un tiempo viene trabajando muy bien en pos de seguir engrandeciendo al club, ha puesto manos a la obra y ha incorporado un nueva disciplina a las que ya se estaban brindando en la entidad, en este caso el hockey. Este reconocido deporte parece que ha llegado al “santo” para quedarse.

-¿Cómo surgió la idea de hacer hockey en San Martín?

-Cómo surgió la idea de dar en San Martín es muy gracioso y muy de acá del pueblo. Un día salía de laburar me cruce con Martín Masciale y me preguntó si me gustaría dar hockey en el club. Así de simple.

-¿Está dirigido a todas las edades o es hasta una edad determinada?

-Está orientado para todo el público tanto niños como niñas, niñes diría yo, mujeres, hombres y a todo aquel que tenga ganas de divertirse y aprender el deporte.

-¿Cuáles son los días y horarios en que van a entrenar?

-Aún no se definieron los días y horarios. Se va a ir haciendo un sondeo de la gente que asista, se verán las edades y se armará un cronograma que obviamente cuando esté les informaremos.

-¿En qué lugar van a entrenar?

-A priori vamos a arrancar en la auxiliar, cuando veamos como marcha todo hay varias opciones para usar.

¿Tienen pensado competir en algún torneo o hacer amistosos?

Bueno, hoy pensar en competir o hacer amistosos es bastante apresurado pero obviamente la idea de enriquecer a los jugadores con el roce que te da jugar es motivador siempre. Si logramos formar equipos para sumarnos a una liga claro que lo vamos a hacer.

-¿Cuáles son los objetivos que se plantearon por ser la primera temporada?

-Para un comienzo los objetivos primordiales son juntar gente, sumar a todo aquel que tenga ganas y poner al club un nivel más arriba ofreciendo nuevas alternativas.

-¿Personalmente tenes algún objetivo a cumplir?

-El objetivo personal es intentar compartir y contagiar el interés por el deporte, por el deporte colectivo e intentar compartir un poco de todo lo maravilloso que me dio el hockey en mi adolescencia. Y obviamente si se puede armar algo para competir.

-¿Vas a estar solamente vos en las prácticas o te va a acompañar alguien?

-En el arranque voy a estar sola, una vez transcurrido el tiempo la idea es sumar gente. Siempre la idea es sumar. Brian Tejada, futuro profe, quien me ayudo con el proyecto presentado también se ofreció desinteresadamente a colaborar.

-¿Qué sensaciones tenés?

-Las sensaciones que me invaden son de una alegría enorme, de poder conectarme nuevamente con el deporte que amo y sobre todo de poder transmitírselo a alguien más. También siento nostalgia porque de pronto me empecé a recordar gente, lugares, anécdotas y omentos que me regaló el hockey. Son muchos años donde todo pasaba por el hockey y tanto tiempo después mucho más grande tengo el regalo de volver a conectarme con eso y es inevitable no sentirme así. Y por supuesto que nerviosa, porque es un desafío enseñar un deporte.

-¿Por qué elegiste San Martín?

-Como te dije anteriormente la dirigencia del club fue quien me propuso el inicio, claro que me resultó un desafío enorme y muy placentero, pero debí consultarlo con mi familia por una cuestión de organización y de que uno no se mueve solo y debe acomodar varias cosas para poder comprometerse como se debe.

-¿Algo más que quieras agregar?

-Sólo me resta invitar a todo aquel que tenga ganas de pasar un lindo rato, hacer un poco de deporte y sumarse a un club familiar con gente con ganas de laburar, de crecer y de ofrecer algo más.

(*) Nota publicada en el semanario Ecos de mi ciudad.