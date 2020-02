Declaración de los rugbiers, el apoyo del FMI y marcha por el aborto: las 7 noticias para empezar el día

El FMI afirmó que la deuda “no es sostenible” y reclamó una quita “apreciable” a los acreedores privados

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cargo de Julie Kozack y Luis Cubbedu aseguró que la deuda pública que debe afrontar el país “no es sostenible”, y sostuvo que es necesario que los acreedores acepten una quita “apreciable”. El presidente Alberto Fernández celebró que el organismo “reconozca la posición” del país “respecto de los procesos de endeudamiento”.

En el comunicado oficial, la misión del Fondo aclaró que no alcanzará sólo con un reperfilamiento de la deuda para garantizar la sustentabilidad, por lo que reclamó una reestructuración única y definitiva en una sola operación. Además, concluyeron que “las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país”.

Indagarán hoy a los dos rugbiers que están en libertad por el crimen de Fernando

Se trata de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, quienes fueron liberados la semana pasada luego de que la fiscal dictaminara que no habían tenido un alto grado de participación en el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en la madrugada del 18 de enero. Ambos fueron citados a indagatoria para este jueves a las 8.

Milanesi y Guarino continúan imputados como partícipes del crimen y su declaración es muy esperada, sobre todo luego de que ayer los otros ocho imputados por el homicidio se negaran a declarar y presentaran un escrito ante la Justicia, en el que además acusaron a la fiscal Verónica Zamboni por supuestas irregularidades procesales.

Masiva marcha al Congreso para reclamar la legalización del aborto seguro y gratuito

Decenas de miles de mujeres se manifestaron este miércoles por la tarde en el Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y exigieron al Congreso la sanción de la ley que fue aprobada en Diputados pero rechazada en el Senado en 2018 y que el presidente Alberto Fernández prometió volver a enviar al Parlamento en las próximas semanas.

Durante la marcha se realizaron talleres y diversas actividades bajo la consiga “este año lo logramos” e “Iglesia y Estado, asuntos separados”. La cúpula de la Iglesia Católica ratificó esta semana una movilización para decirle “sí a la vida” el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

Vandenbroele negó que el gobierno de Macri le pagara para declarar contra Boudou

El empresario Alejandro Vandenbroele negó que el gobierno de Mauricio Macri le hubiera pagado $2 millones para montar un hotel en la provincia de Mendoza a cambio de su declaración como arrepentido en contra del ex vicepresidente, Amado Boudou, en el juicio por lavado de dinero con la firma Ciccone Calcográfica, por la que el economista fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel.

“Es mentira que me pagaron para que me convirtiera en un arrepentido y declarase contra Boudou. Si alguien me pagó fue ese grupo de Boudou, de (Jorge) Brito (dueño del Banco Macro) y (Gildo) Insfran”, disparó Vandenbroele. Semanas atrás salió a la luz que había recibido la millonaria suma de dinero de parte del programa de Protección de Testigos semanas después de la condena a Boudou, en la que su declaración fue clave.

Alberto Fernández derogó un decreto de Macri sobre los testigos protegidos

El presidente derogó el decreto de Mauricio Macri firmado pocos días antes de dejar el poder en el que elevaba al rango de Agencia el programa de protección a testigos e imputados. Según el nuevo gobierno, no hay razones de “necesidad y urgencia” en la medida impulsada por su antecesor.

Aquel decreto derogado le otorgaba una mayor autonomía y sacaba del Poder Ejecutivo la administración del programa, ya que establecía la creación de un Consejo Consultivo que estaría presidido por jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.



Para Bullrich, Macri no habla por una “decisión republicana”

La ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri aún no reapareció en público porque tiene la “decisión republicana de no hablar”, y lo comparó con países como Chile o Estados Unidos: “Cuando el presidente termina su mandato no opina sobre el próximo presidente”.

Además, Bullrich señaló que la presidencia de Alberto Fernández tuvo “un precio”, que según la ex ministra fue prometerle a Cristina Kirchner que iba a “arreglar” sus problemas judiciales.

A pesar del escándalo con trolls, Messi dijo que no se le ocurre irse del Barcelona

El mediocampista del Barcelona y de la Selección Argentina, Lionel Messi, sostuvo que no se le ocurre irse del equipo español, luego de que saliera a la luz que el club habría contratado a una firma para mejorar la imagen del presidente, Josep María Bartomeu, en las redes sociales, donde además lanzaban duras críticas a jugadores actuales, entre ellos el propio Messi.

“Amo Barcelona, esta es mi casa, estuvo más tiempo acá que en la Argentina, me encanta donde vivo. Si el club quiere, no hay problema en seguir, quiero ganar otra Champions y seguir ganando ligas, no se me ocurre irme”, remarcó.

