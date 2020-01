Esto pasaba hace 5 años: portal aseguraba que Zorzano no descartaba una alianza con el Pro o el Frente Renovador

Así lo informó LA DORREGO el 31 de enero de 2015:

De acuerdo a lo publicado por el portal BA Noticias, el intendente de Coronel Dorrego, Fabián Zorzano, no descartó una alianza por conveniencia con el PRO o el Frente Renovador, debido a que las encuestas demuestran que UNEN está “en una situación difícil” y no ha mostrado un crecimiento en los últimos meses.

“Hoy, la oferta de alianzas por fuera de UNEN no tienen nada que ver conceptualmente con el radicalismo, pero es cierto que UNEN está en una situación difícil desde el punto de vista de las encuestas, donde no muestra un crecimiento durante los últimos tres meses; y este sostenimiento que tienen las principales fuerzas políticas, me refiero a Scioli, Massa, Macri y Randazzo, están dejando en una situación de postergación importante a UNEN”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “quizá esto no sea lo que mis correligionarios quieran escuchar, pero es una realidad que muestran las encuestas diariamente”.

Asimismo, Zorzano, quien -según el mismo portal- serÍa un posible precandidato a intendente, recordó que el partido siempre ha formalizado alianzas “con candidatos que nada tenían que ver con el radicalismo, tratando de lograr un número de bancas considerable para sostener la fuerza política”.

Si bien aseguró que a nivel local cuentan con fuerza suficiente para ganar la elección sin alianzas, y “en este caso parecería que no será la excepción”, algunos sectores ya están “analizando la posibilidad de alianzas”.