Dos camionetas, una Ford Ranger y una Volkswagen Amarok, chocaron en la mañana de este martes en una esquina de nuestra ciudad y una de ellas impactó después contra un árbol.

El accidente tuvo lugar, por causas que se tratan de establecer, en 9 de Abril e Yrigoyen.

Afortunadamente, no hubo heridos. Como no se iniciaron actuaciones policiales, no trascendieron las identidades de los protagonistas del hecho.