“La oferta de departamentos para estudiantes en Bahía Blanca es casi nula”

Altos precios y poca oferta son una dura realidad del mercado inmobiliario en Bahía Blanca que afecta especialmente a los jóvenes que vienen de distintas partes del país a estudiar en las universidades de la vecina ciudad, explicó Mariano González Carrasco, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria.

“Los estudiantes ya arrancaron a buscar departamento en octubre, previendo que no se iban a encontrar con mucha oferta y hoy la oferta es casi nula, prácticamente no hay. Si aparece uno, particular o en alguna inmobiliaria, puede durar disponible una semana como mucho. Se alquila enseguida”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que emite La Brújula 24.

González agregó que “con tan poco oferta, los que hay piden y hay mucha gente que alquila directamente al precio que sea, porque necesitan que el hijo o la hija vengan a estudiar. Hoy se está pagando por el clásico de un estudiante, de un dormitorio, no menos de 50 mil por mes”.

El representante del sector indicó que todas las zonas cercanas a las universidades están bastante complicadas y por ello algunos optan por alquilar aunque sea lejos de sus centros de estudios.

Por otra parte, González se refirió al tema de la Ley de Alquileres, vigente desde 2020 y aseguró que tras su aplicación ha reducido la oferta de propiedades disponibles debido a que en un contexto de alta inflación, el alza anual de la renta no siempre es favorable para los dueños.

“La dicotomía que hay siempre es que para el alquilo es un montón (el alquiler), pero para el propietario no le sirve. Entonces, el dueño vende la propiedad o se tiran al alquiler temporario, por día, quincena, semanas, a empresas que traen empleados. Eso en Bahía está pasando y era impensable hasta hace poco”, aseguró. (La Brújula 24). (19-01-23).