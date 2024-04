Ya se pueden escribir comentarios directamente en nuestra página web

Después de varios meses de ajustes técnicos, LA DORREGO vuelve a otorgar la oportunidad a los lectores y las lectoras de la página web de escribir comentarios en las distintas notas que se publican. Para poder hacerlo, solo tienen que poner un nombre (puede ser ficticio) y la dirección de correo electrónico; esta última no será publicada. Luego de escribir lo que deseen, cliquear en publicar comentario. La opción de comentarios se encuentra en la parte de abajo de cada posteo. Solo pedimos que se use un tono correcto y respetuoso con los demás, y que se evite la utilización del espacio para dejar mensajes publicitarios, promocionar otras páginas o introducir asuntos ajenos al tratado. Los editores se reservan el derecho de eliminar mensajes que no cumplan estas mínimas normas de comunicación y respeto. (19-04-24).

