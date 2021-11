«Ya le metieron bala: ahora, vean»

POR NACHO LEVY / LA GARGANTA PODEROSA (Texto escrito antes de que se confirmara la muerte de Lucas).

Ayer lo hicieron, ayer balearon al pibe de barrio que odian, ésos que jamás compartieron una charla ni un mate ni abrazo con ningún pibe de ningún barrio, pero los conocen por la tele. Los reconocen. Y entonces aplauden «que los dejen como un queso gruyere», entre quienes impostan ínfulas intelectuales al invocar la República y la libertad, como preámbulo para «meterles bala y después vemos».

Ayer no le pegaron un tiro a Lucas, le pegaron dos.

Dos de los 8 que tiraron, en Vélez Sarsfield e Iriarte,

pleno cruce de avenidas, a plena luz del día.

Y no, no abrieron fuego desde ningún patrullero.

Y sí, eran 3 policías de la Ciudad, de civil.

«Le metieron bala». Y después vieron.

Después vieron,

que habían baleado a Lucas González,

un ser humano extraordinario.

El hijo de Peca y Cintia.

El referente de dos hermanitas, que tienen 8 y 12 años.

El crack de la Sexta de Barracas Central.

El amigo que ahora lucha por su vida.

¿Saben qué delitos cometió Lucas?

Nació en Florencio Varela.

Creció en el barrio San Eduardo.

Y encima portaba una pelota de fútbol.

Ahora dicen los policías que perseguían a no sé quién.

Y que dispararon porque pensaron no sé qué cosa.

Porque imaginate si pasaba no sé cuál otra.

Ahora, los médicos dicen que tiene muerte cerebral,

que darán otro parte en el Hospital de Alta Complejidad,

que sigue crítico, que ojalá se desinflamen las contusiones…

¿Y ustedes?

¿Y ustedes qué dicen?

¿Todavía les parece divertido Espert?

¿A esta policía le quieren dar más poder?

¿De verdad?

#ControlPopularALasFuerzasDeSeguridad (19-11-21).