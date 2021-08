WhatsApp: dos trucos para saber si leyeron tus mensajes aún con el “tilde azul” desactivado

Una de las cuestiones troncales con los mensajes de WhatsApp, sobre todo para las personas que sufren ansiedad, es saber si fueron leídos o no. Y eso, a veces, suele ser complejo debido a que no todos tienen incorporado el tilde azul como una opción. Es por eso que hay algunos trucos para que puedas saber si tu mensaje fue leído o no.

Uno de los más simples, y que sirve mucho para los grupos, es revisar si el mensaje fue recibido o leído por los diferentes integrantes del grupo. ¿Cómo se hace esto? Tenes que mantener apretado en el mensaje que enviaste para que salga un menú.

Ahí tenés que poner “Información” y saldrá una nueva pantalla en donde te dirá varias cosas sobre los caracteres que acabaste de enviar. Entre ellas, los integrantes del grupo que recibieron el mensaje y la hora en la que les llegó la notificación a sus respectivos celulares. Pero también podrás ver si ellos lo leyeron. Esto es indiferente a que tengan activado la opción del tilde azul. Si la tienen o no, podrás ver el estado del mensaje y si lo leyeron.

Pero, qué pasa si se trata de un mensaje con una persona fuera de un grupo. Ahí hay que hacer algo más elaborado. Primero tenés que mandar un audio. Esto se debe a que, nuevamente indiferentemente a si tenés activada esa función o no, los audios tienen un mecanismo a parte.

Cuando son recibidos a todos les aparece un tilde azul en el estado de envío y luego, cuando se escucha, el icono del micrófono pasa de gris a azul. Esto quiere decir que podés aprovechar mandar un audio para saber si la otra persona esta prestando atención a tus mensajes.

En las últimas semanas, WhatsApp lanzó una versión beta de su versión de escritorio que permite que se envíen mensajes sin la necesidad de estar conectado con el celular. En la actualidad, WhatsApp está vinculado al teléfono de un usuario.Y sus versiones web y de escritorio necesitan que el dispositivo esté conectado y reciba mensajes.

Sin embargo, la nueva función permitirá a los usuarios enviar y recibir mensajes incluso si la batería de tu teléfono está agotada.

El sitio WABetaInfo adelantó que la nueva modalidad se probará tanto para usuarios de iOS como los de Android, aunque, a pesar de estar ya implementado, al ser una versión beta se pueden plantear algunos problemas, los cuales serán enviados a la empresa para que los soluciones.

En esta versión de prueba, WhatsApp ofrece la posibilidad de chatear hasta con 4 dispositivos a la vez, por lo que se puede tener la aplicación abierta desde la computadora, los smartswatch o desde las tablets.

Aquellas personas inscriptas para estos adelantos deberán cerrar todos los dispositivos conectados antes de realizar la actualización. Una vez que se reinicie, los aparatos vinculados se mantendrán activos por hasta 14 días de inactividad de su teléfono. Una vez concluido este lapso, se desconectarán y deberán ser reiniciados.

Los ingenieros de Facebook dijeron que el cambio necesita un “replanteamiento” del diseño del software de WhatsApp. Esto se debe a que la versión actual, según la empresa, “utiliza una aplicación de teléfono inteligente como dispositivo principal, lo que hace que el dispositivo sea la fuente para todos los datos del usuario y el único capaz de cifrar mensajes de extremo a extremo para otro usuario [o] iniciar llamadas”. (BigBang News). (21-08-21).