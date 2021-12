Walter Lagos: «Manuel Dorrego sugirió no vengar su muerte; es un ejemplo de elección ética»

«Hoy atravesamos un tiempo en que nuestro país necesita de personas y dirigentes dispuestos a afrontar los desafíos presentes. Quienes estamos involucrados en el ejercicio de la función pública deberemos forzar un pacto de integridad en base a un generoso consenso social y político. Siendo la democracia la noble orientación a la gestión pública en la consolidación de la cultura de la legalidad, en la identificación de los problemas públicos, en la definición de las necesidades prioritarias, en el empoderamiento ciudadano a fin de cristalizar las políticas de estado orientadas al bien común, sobreponiéndose a los intereses espurios».

Así se expresó ayer en la plaza central el director de Cultura, Walter Lagos, durante el acto conmemorativo por el 193 aniversario de Manuel Dorrego

«El cultivo de las virtudes como la escucha (democracia de la escucha) y la pluralización del espacio público se constituyen como herramientas de inclusión social que exigen comprender la necesidad de que todas las voces sean escuchadas por las instituciones públicas y educar en pos de una ciudadanía democrática en la consolidación de las virtudes públicas: solidaridad, prudencia, razonabilidad», agregó.

«El cultivo de la ética política y pública, debe primar en la dirigencia toda, en consonancia con el esfuerzo que a la sociedad se le pide», dijo.

El acto fue presidido por el intendente Raúl Reyes, quien estuvo acompañado por otros integrantes de su gabinete, y autoridades y representantes de instituciones y público.

Después de que los presentes cantaran el el Himno Nacional, en el comienzo de su discurso, Lagos hizo referencia a la comunicación que hiciese el General Lavalle anunciando que Manuel Dorrego acababa de ser fusilado, y que la historia iba a juzgar si el Coronel Dorrego había debido morir o no.

Más adelante, Lagos leyó las emotivas cartas de despedida que Manuel Dorrego escribió una hora antes de morir en los campos de Navarro.

Por último, destacó: «Manuel Dorrego sugirió no vengar su muerte. la injusticia de la no posibilidad de defensa en juicio, no primó en su voluntad de evitar derramar sangre por su causa. Es un ejemplo de elección ética. Nuestro distrito le rinde homenaje a su prócer. Apostemos al consenso, a la escucha, que derive en una argentina cuya opción sea la participación ciudadana, democrática y, sobre todo, en paz».

La conmemoración continuó en el Centro Cultural con la presentación del cuarteto de cuerdas Carpe Diem. (14-12-21).