Violencia de género: “Acompañar” ya registra más de 10.000 solicitudes de inscripción

El programa Acompañar fue desarrollado por esa cartera con el objetivo de brindar apoyo económico y asistencia integral a mujeres y personas LGTBI+ que se encuentran en situación de violencia de género.

“En mayo se han realizado más de 10.000 solicitudes de inscripción al programa por parte de mujeres y LGBTI+ en los operativos de Tierra del Fuego, Chubut, Misiones, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, San Juan, Ciudad de Buenos Aires y Provincia Buenos Aires”, dijo la ministra en diálogo con Télam.

Gómez Alcorta explicó que “estos operativos son muy importantes para que las personas que están atravesando una situación de violencia sepan que no están solas. El Estado nacional está recorriendo todos los rincones del país para acompañarlas y construir una argentina libre de violencias”.

También la funcionaria dialogó con mujeres que esperaban ser atendidas por el personal del Centro de Justicia de la Mujer de La Boca y, durante el recorrido que realizó junto con la consejera y titular del Centro, Ana Salvatelli, destacó el buen funcionamiento del operativo en ese lugar.

Por su parte, Salvatelli expresó a Télam que “la salida de la violencia tiene que ser con los recursos disponibles y articulados”.

Y agregó que “los programas que desarrolla el Ministerio van muy en línea con nuestra mirada del trabajo sobre la violencia de género, tenemos que garantizar atención integral”.

El operativo en el Centro de La Boca comenzó este lunes y ya lleva más 400 solicitudes de inscripción al Programa.

“La mayoría de las personas que se acercaron son mujeres jóvenes, pero también hay adultas mayores y del colectivo LGTBI +”, señaló Salvatelli.

Entre las personas que esperaban ser atendidas al aire libre por los trabajadores del Centro, se encontraba Victoria de 26 años, estudiante de psicología, desempleada y con pocos recursos.

Victoria, residente de la villa 31 ubicada en rRetiro, vive con su mamá y su hijo de 6 años y se enteró del programa “a través de una amiga que trabaja en una organización social que lo publicó en los estados de WhatsApp”.

“Viví violencia física y psicológica de parte del padre de mi hijo y ahora no sé nada él porque desapareció. La pasé muy mal. En mi familia yo había pasado por algo similar con mi papá, que siempre le decía a mi mamá que ‘vos no servís para nada’ y la maltrataba”, manifestó la joven a Télam.

También contó angustiada que, en febrero de este año, entraron a su casa e intentaron abusar de ella.

“En ese momento yo estaba durmiendo con mi hijo me asusté mucho. Hice la denuncia y desde la Policía me ayudaron un montón, me asesoraron y me dieron contención”, dijo.

Liliana, empleada del Centro de Justicia que trabaja registrando las solicitudes en el operativo, especificó a Télam que, además de los datos de contacto, lo que se les pregunta a las personas que se acercan a inscribirse es información sobre “sus condiciones de vida y cuestiones relacionadas con el agresor, es decir, si vive con él o si comparte gastos con él. Porque uno de los objetivos del programa es estimular la autonomía de las mujeres y disidencias para que puedan capitalizar este primer acercamiento y poder revertir su situación”.

La mujer detalló que “la mayoría de los casos son mujeres de 30 a 50 años”.

En la recorrida estuvieron presentes las legisladoras de la Ciudad María Rosa Muiños y Claudia Neira, entre otras personalidades.

Esta semana, los operativos están desplegados en la Ciudad de Buenos Aires, en los municipios bonaerenses de Florencio Varela, La Matanza, Moreno y Morón, y en localidades de las provincias de Chubut, Mendoza, Misiones y Tierra del Fuego, entre otros.

En Ciudad de Buenos Aires, las oficinas funcionan de lunes a viernes de 10 a 15 en Chacarita, en Galpón Agroecológico Mutual Sentimiento (Av. Federico Lacroze 4171); en La Boca, en el Centro de Justicia de la Mujer (Av. Pedro de Mendoza 2689); y en Villa Soldati, en el Club Elevación (Corrales 3236).

Desde la firma del Acuerdo Federal junto con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el último 8 de marzo, la ministra mantuvo una intensa agenda que incluyó viajes a distintas provincias para la firma de convenios de implementación del Programa y otras políticas públicas vinculadas.

“Hasta la fecha se firmaron más de 300 convenios con municipios para la implementación del Programa en todo el país”, aseguró la ministra a Télam.

El programa Acompañar fue presentado por el presidente Alberto Fernández el 25 de septiembre del año pasado, e integra el plan nacional de acción contra la violencia de género 2020-2022, que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por esa problemática puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo, según se definió oficialmente.

El programa brinda acompañamiento psicosocial y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por el plazo de seis meses a mujeres y personas LGTBI+ que se encuentran en riesgo.

Para inscribirse no se requiere denuncia judicial previa y solo se debe presentar DNI, número de cuenta bancaria a nombre de la persona y CBU. (Télam). (23-05-21).