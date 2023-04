Villa Rosa ganó el clásico, se quedó con la Copa Aniversario y llegó a la punta en soledad

Tarde redonda para Villa Rosa. El equipo albiverde venció a San Martín 2-0 en su cancha, se adjudicó la Copa 133 Aniversario de nuestra ciudad y llegó a la punta del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona al disputarse la cuarta fecha del certamen.

Bruno Montero y Gianfranco Crisci anotaron los goles del local.

En Monte Hermoso, Suteryh le quitó el invicto a Independiente de Pringles al vencerlo 1-0 con golazo de Franco Ortíz.

El duelo de campeones de ambas Ligas termino en tablas: Almaceneros y Atlético finalizaron 1-1. Franco Boulocq anotó para el pringlense y lo empató Brian Scalco para el albirrojo.

Independiente de Dorrego goleó en su cancha 10-1 a Alem. Diego Bamegas (2), Facundo Schmidt (2), Valentín Favre, Ian Sarti, Valentín Aversano (2), Alejandro Rasmussen y Tomás García Hollender. Locas Lamberti el único gol de la visita.

Ferroviario consiguió el primer éxito del campeonato al derrotar 7-0 a Pelota en Pringles con tres gritos de Benjamín Fernández, tres de Sergio Lindner y uno de Francisco De Abajo.

Por su parte, Progreso se alzó con una trabajosa victoria 3-2 frente a Alumni. Marcaron para los verdinegros Ever Correa (2) y Jesús Godoy. Para los de Pringles anotaron Benjamín Bertelly y Nicolás Vivas.

Finalmente, Ventana se impuso 4-1 a Divisorio. Para el vencedor convirtieron Matías Juan (2) y Nicolás Martínez (2). Descontó Maximiliano Bibe.

POSICIONES: Villa Rosa, 10 puntos; Independiente CD, Independiente CP y Progreso, 9; Atlético y Suteryh, 8; San Martín y Ventana, 6; Porteño y Alumni, 4; Ferroviario, 3; Alem, Divisorio y Almaceneros, 1; Pelota, 0.

PRÓXIMA FECHA (QUINTA):Ferroviario vs. Divisorio, San Martín vs. Ventana, Alem vs. Suteryh, Atlético vs. Pelota, Progreso vs. Villa Rosa, Porteño vs. Independiente CD y Alumni vs. Almaceneros. Libre Independiente CP. (09-04-23).