Verano 2021: no habrá límites en la capacidad hotelera, pero no se podrán alojar grupos de amigos

Sombrillas a dos metros de distancia y con capacidad limitada, prohibición de alojar en la misma habitación a grupos no convivientes, comedores y piletas funcionando a un tercio de su capacidad y ausencia de actividades grupales en las playas. Esas serán algunas de las “marcas” del verano bonaerense, uno de los más inusuales que se recuerden en las últimas décadas.

El Gobierno bonaerense difundió este martes los 13 protocolos con los que buscará regular la actividad turística durante la próxima temporada de verano, que comenzará el 1° de diciembre próximo. Estos manuales incluyen todas las medidas sanitarias y de prevención que deberán cumplir los veraneantes y trabajadores que asistan a hoteles, playas, balnearios, campings y establecimientos de turismo rural de toda la provincia.

Una de las principales novedades es que no se limitará la capacidad de los hoteles y alojamientos extrahoteleros, medida que se había puesto en estudio. Sin embargo, los grupos no convenientes no podrán alojarse en una misma habitación. Sí se reducirá al 50% el ingreso a los campings.

En los alojamientos, como ya se había anticipado, no se habilitarán los espacios comunes como sala de estar, salones de usos múltiples o de juegos. Y los desayunos y comidas incluidas en la tarifa deberán ser llevados a la habitación o ser suministrados bajo la modalidad “take away”. En el caso de los comedores, solo se podrá ocupar apenas el 30% de su capacidad.

Tanto en los hoteles como en los balnearios, además, el uso de las piletas solo será permitido en aquellas que se encuentren al aire libre, deberá gestionarse con un sistema de turnos y la asistencia tampoco podrá superar el 30% de la capacidad habitual.

Entre las medidas sanitarias se dispone que en las playas deberá haber una distancia mínima de 2 metros entre las sombrillas, y cada municipio regulará la cantidad de personas que pueda haber en una misma sombrilla o en las carpas, en el caso de los balnearios privados.

Este verano no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o cualquier actividad recreativa en la que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas. Además, deberá haber en el lugar alcohol o jabón para higienizarse y el municipio tendrá que garantizar la higiene de los baños.

En los balnearios, además, deberá haber un lugar especial para disponer el aislamiento de una persona que presente síntomas, al menos hasta que pueda ser evaluado por personal de salud y eventualmente trasladado.

En cuanto a los campings, su funcionamiento estará habilitado con un aforo del 50%, permitiendo el acampe parcela de por medio. En el caso de las mesas, piletas de lavado y parrillas o fogones se podrán utilizar respetando la distancia social mínima de 2 metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo conviviente. El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos para evitar aglomeraciones, pero los espacios de juegos y canchas deportivas no estarán habilitados. (DIB) (25/11/20).