Vacaciones 2023: ¿qué documentos necesito para viajar en auto?

Ya está finalizando diciembre, las vacaciones de verano se acercan y muchas personas aprovechan a viajar para descansar y divertirse. Por ese motivo, existen una serie de documentos y acciones que todo conductor debe tener en cuenta para viajar de forma segura a los diversos destinos turísticos.

En ese sentido, a la hora de agarrar el auto y comenzar un nuevo viaje es importante contar con cierta documentación como el Documento Nacional de Identidad (DNI), Licencia de Conducir, Cédula Verde, comprobante del Seguro y Patente al día y con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada.

Todos estos datos pueden ser solicitados por los agentes de seguridad vial en los retenes que se emplazarán a los costados de la traza para acompañar el afluente de turistas como parte del Operativo Sol, por lo que es importante que el conductor lo tenga cada vez que deba movilizarse con su vehículo.

Además de la documentación pertinente, se debe tener en cuenta las siguientes acciones al momento de viajar en auto. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informó que algunas de ellas son:

Circular con las luces bajas encendidas.

Colocarse el cinturón de seguridad tanto en autos particulares como en colectivos.

Utilizar el casco en motocicletas.

No sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla.

No conducir manipulando el teléfono celular, habiendo consumido alcohol y/o estupefacientes o sin estar bien descansado.

Portar matafuegos y balizas, triangulares y reflectivas para las ocasiones en que haya que detenerse en el camino.

Revisar previamente el estado del motor y los neumáticos.

Niños y niñas menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados y las mascotas con el respectivo arnés de seguridad.

Respetar las restricciones al tránsito pesado y las velocidades máximas y mínimas permitidas, no pudiendo superar los 80 km/h para camiones y los 130 km/h para autos y motos, en el caso de circular por autopista.

Está prohibido movilizarse por las banquinas como si fuesen un carril más, ya que es una zona utilizada para emergencias o desperfectos técnicos.

En este sentido, es importante recordar que a partir del 1 de enero de 2023 funcionará la Ley de Alcohol Cero al volante en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo provincial e impulsado por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio.

La norma modifica el mínimo de alcohol permitido en sangre a la hora de conducir para garantizar la seguridad vial. Conocé los puntos que cambian con esta ley ingresando a esta nota.

Operativos de Seguridad Vial

La cartera de Transporte bonaerense, en el marco del Operativo Sol 2022-2023, dio a conocer un esquema de trabajo con el objetivo de concientizar a los conductores, generando controles de documentación, test de alcoholemia y operativos de prevención.

En total serán 24 los puntos operativos de control, ubicados en: Bahía Blanca, Bragado, Chascomús, Dolores, Exaltación de la Cruz, Guaminí, Hudson, Junín, La Costa, La Plata, Maipú, Mar del Plata, Mar Chiquita, Necochea, Pehuajó, Pergamino, Pilar, Pinamar, Samborombón, San Andrés de Giles, Tandil, Tigre, Villa Gesell y Zárate. (Infocielo). (29-12-22).